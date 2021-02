Robert Kiyosaki: Warum der Silver-Squeeze scheiterte

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit dem Geschäftsmann und Autor Robert Kiyosaki über die Entwicklungen am Silbermarkt.Auf die Frage, warum der Ende Januar begonnene Run auf Silber keine Ausmaße wie die "GameStop-Rallye" angenommen habe, erklärt der Experte, dass man das Metall und den Videospielehändler keineswegs vergleichen könne. "Silber ist ein echter Vermögenswert und GameStop ist ein unechter Vermögenswert, zudem sind sie zwei völlig unterschiedliche Märkte", so Kiyosaki. "Silber ist eine 200-Milliarden-Dollar-Branche, bei GameStop sind es wahrscheinlich 500 Millionen Dollar. Es ist kein Asset und ihm jagen Amateuren nach: Robinhood und Reddit. Das sind keine Investoren, das sind Zocker."Beim Versuch den Silberpreis nach oben zu treiben, nehme man es zudem mit den größten Industriellen und Marktmanipulatoren der Welt auf. Aufgrund des vielfältigen Einsatzes von Silber in der Industrie, versuchten einige industrielle Schwergewichte den Preis des Metalls niedrig zu halten: "Es gibt eine Menge Leute, wie Batteriehersteller, Leute wie Tesla, Toshiba und Sony, die wollen nicht, dass der Preis von Silber steigt, darum wird er manipuliert."Durch die das Angebot übersteigende Nachfrage müsse der Preis aber letztlich trotzdem deutlich zulegen, so Kiyosaki.© Redaktion GoldSeiten.de