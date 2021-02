Top News - Der Silber-Riese läuft sich erst warm!

Letzte Woche erfaßte Euphorie die Silber-Gemeinde. Das edle Metall erreichte 30 Dollar, um dann vom Papiermarkt wieder eingefangen zu werden. Auch First Majestics Anstieg endete jäh. War das nur eine Eintagsfliege? Kurzfrist kann das keiner prognostizieren, aber fundamental ist Silber in einer einzigartigen Position, wie Sie in diesem Video erfahren werden. In solch unruhigen Zeiten, die auf eine völlige Zerstörung des Finanzsystems hinauslaufen, kann sehr wohl zum Investment der Dekade werden!© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.Sie interessieren sich für Gold- und Silberaktien? Dann abonnieren Sie den Morgan Report des US Silberexperten David Morgan!