Goldman Sachs: Silber ist eine "turbogeladene" Version von Gold

Silber als wichtiger Bestandteil in Solarpaneelen mache es zu einer besseren Investition als Gold für Investoren, die am Metallmarkt interessiert sind, so Jeffrey Currie von Goldman Sachs laut CNBC . "Es ist eine turbogeladene Version von Gold", erklärte er und fügte hinzu, dass Silber in Zukunft deutlich vom Übergang zur grünen Energie profitieren könne."Was Silber hat, aber Gold nicht: Es wird in Solarpaneelen verbaut", meinte Currie. Silber werde in Solarzellen verwendet, da es ein kosteneffizienter Hitze- und Elektrizitätsleiter sei. "Bei Silber hat man den Vorteil, einen Boost durch die Ausgaben zu erhalten, die in grüne Energien gesteckt werden. Dies umfasst unter anderem Solarpaneelen, und da ist Silber der größte Nutznießer."Klimaschützer haben die Regierungen weltweit mehrfach dazu aufgerufen, in ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie auch grüne Investitionen einzubeziehen. Im Dezember erklärte Inger Anderson vom U.N. Environment Programme, dass ein COVID-Stimuluspaket "eine einmalige Gelegenheit" darstellen würde, eine "grüne Revolution starten."© Redaktion GoldSeiten.de