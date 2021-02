Gold - Ein Tropfen auf den heißen Stein

Der Goldpreis scheiterte Ende Dezember an der Widerstandsmarke bei 1.965 USD und brach anschließend bis 1.802 USD ein. Damit wurde die vorherige, mehrwöchige Erholung schlagartig beendet. Kurzzeitig kam es zwar zu einer weiteren Aufwärtsbewegung, sie wurde allerdings mit einem Doppeltop bei 1.875 USD gestoppt. In den letzten Tagen brach der Goldpreis auch unter die Haltemarke bei 1.795 USD ein und vollzieht von einem Tief knapp unter der Marke aktuell einen bärischen Rücklauf an eine frühere Aufwärtstrendlinie.Aktuell kann sich Gold zwar etwas erholen, der Abwärtstrend seit Ende Januar ist aber weiter vollkommen intakt und damit jederzeit mit einem weiteren Rückfall unter 1.795 USD zu rechnen. Darunter käme es zu Verlusten bis 1.764 USD. Sollte das Novembertief auch unterschritten werden, könnte der Goldpreis sogar schon unter 1.747 USD und in Richtung 1.720 USD einbrechen.Die laufende Erholung könnte sich bis 1.832 USD und darüber sogar bis 1.848 USD fortsetzen, ohne an der bärischen Ausgangslage etwas ändern zu können. Erst darüber wäre ein kleines Kaufsignal gebildet und eine zügige Erholung bis an die massive Hürde bei 1.875 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG