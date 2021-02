Raoul Pal: Warum ich mein Gold für Kryptos verkauft habe

Merryn Somerset Webb von MoneyWeek sprach kürzlich mit Raoul Pal, CEO von Global Macro Investor und der Real Vision Group, über die jüngste Marktentwicklung sowie über dessen Entscheidung, Ende 2020 seine Goldbestände zu verkaufen und den Erlös in die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum zu investieren.Zu diesem Schritt habe ihn das extrem hohe Risikoniveau an den Märkten bewogen und die Tatsache, dass Bitcoin im Moment alle anderen Assets in den Schatten stelle, den Pandemie-Test mit Bravour bestanden habe und das aufstrebende Asset zur Absicherung sei. Er habe noch nie zuvor in seiner Karriere erlebt, dass ein Vermögenswert derart die Aufmerksamkeit von Leuten wie Elon Musk swie der Mainstream-Institutionen auf sich gezogen habe wie kein anderes Asset, so Pal.Den Anstieg Bitcoins gegenüber Gold erklärt sich der ehemalige Hedge-Fondsmanager u.a. durch das feststehende Angebot und die Knappheit der Kryptowährung.Den Podcast hören Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de