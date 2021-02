Stimulus-Debatte geht weiter; Dollar leidet

Am Montagmorgen verlor der Goldpreis in Asien etwas Aufwind, berichtet Investing.com . Das gelbe Edelmetall erhielt zuletzt einen Boost von den US-amerikanischen Arbeitslosenzahlen, die Zweifel einer Wirtschaftserholung in den USA aufkommen ließen sowie Druck auf den Dollar ausübten.Im Kongress wurde währenddessen die Debatte um ein neues Stimuluspaket über 1,9 Billionen Dollar fortgeführt, das Präsident Joe Biden im Januar vorschlug. Die Finanzministerin Janet Yellen erklärte zudem am Sonntag, dass die USA bis 2022 zu voller Beschäftigung zurückkehren könne, sollte das Land ein Erholungspaket verabschieden, das stark genug ist.Die physische Goldnachfrage stieg in China letzte Woche angesichts der anstehenden Feiertage. Ebenfalls wird das gelbe Edelmetall durch die Tatsache unterstützt, dass die Rendite der 10-Jahresstaatsanleihe auf Niveaus gestiegen ist, die man zuletzt vor einem Jahre beobachten konnte.© Redaktion GoldSeiten.de