Stevens Gold schließt Abstecken von Claims ab und erweitert Goldkonzessionsgebiet Millennium

VANCOUVER, 08. Februar 2021 - Stevens Gold Nevada Inc. (CSE: SG) (OTCQB: STVGF) (FWB: 311) (das Unternehmen oder Stevens Gold) freut sich bekannt zu geben, dass das Abstecken von 72 neuen Claims unmittelbar neben dem ursprünglichen Goldkonzessionsgebiet Millennium (das Konzessionsgebiet) abgeschlossen wurde. Das Konzessionsgebiet befindet sich 4,8 km nordöstlich von Lake Havasu City im Mojave County im Westen des US-Bundesstaates Arizona.Die neuen Claims wurden abgesteckt, um hohe Goldwerte in Gesteinsproben, die in historischen Explorationsberichten beschrieben wurden, sowie die Ergebnisse aus einer Sondierung der hauseigenen ASTER-Fernerkundungsdaten einzuschließen. Bei einer ASTER-Messung handelt es sich um ein satellitengestütztes Bildgebungsinstrument, das anhand von kurzwelligen Infrarotbändern (SWIR) Karten auf regionaler und lokaler Ebene erstellt. ASTER verfügt über drei Bänder im sichtbaren/nahen Infrarotbereich mit 15 Meter Auflösung, sechs Bänder im kurzwelligen Infrarotbereich mit 30 Meter Auflösung und fünf Bänder im thermischen Infrarotbereich mit 90 Meter Auflösung.Anhand der Ergebnisse der ASTER-Messung konnten Muster einer Gesteinsalterierung dokumentiert werden, die üblicherweise mit einer epithermalen Goldmineralisierung assoziiert sind. Dazu zählten weitentwickelte und fokussierte Zonen aus Eisenoxid, Verkieselungen sowie tonhaltige Alterierungen, die zum Abstecken der Claims verwendet wurden.Durch den Erwerb der neuen Claims gelangt das Unternehmen in den Besitz neuer Explorationsziele, die im Zuge von Prospektionen, der Entnahme von Gesteinsproben und geophysikalischen Messungen sowie anschließenden Bohrungen genauer erkundet werden können.Das Abstecken der Claims wurden von der Firma North American Exploration unter der Aufsicht von David Morris durchgeführt.Das im Westen von Arizona gelegene Konzessionsgebiet ist eine bis dato noch kaum explorierte epithermale Goldlagerstätte mit geringer Sulfidierung auf vulkanischem Untergrund, die im Hinblick auf den Mineralisierungs- und Alterierungstyp geologische Ähnlichkeiten mit anderen nahgelegenen epithermalen Lagerstätten wie der Mine Castle Mountain und der Mine Moss aufweist. Die Präsenz dieser und zahlreicher weiterer epithermaler Goldlagerstätten im Konzessionsgebiet als solches deutet darauf hin, dass das Bergbaurevier ein aussichtsreiches Explorationsgebiet ist und gute Chancen für zusätzliche Lagerstätten birgt. Eine Exploration ist das ganz Jahr über möglich und in unmittelbarer Nähe befinden sich eine nutzbare Infrastruktur sowie Wasserkraftanlagen für die Stromversorgung.Der technische Report wurde von Dr. Mark Fedikow, P.Geo., einem Mitarbeiter der Firma Mount Morgan Resources Ltd., erstellt. Dr. Fedikow steht in keinem Nahverhältnis zu Stevens Gold Nevada Inc. und hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 sämtliche technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft.Stevens Gold (CSE: SG)(OTCQB: STVGF)(FWB: 311) widmet sich der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Stevens Gold exploriert derzeit das in Option gehaltene Goldkonzessionsgebiet Millennium in Arizona. Das Konzessionsgebiet Millennium Gold besteht aus drei staatlichen Mineralpachtlizenzen auf einer Gesamtfläche von 1.920 Acres und befindet sich unweit des Bergbaureviers Oatman, wo über 2 Millionen Unzen Gold in Bonanza-Qualität entdeckt wurden und wo sich auch der obertägige Goldbergbaubetrieb Castle Mountain der Firma Equinox befindet. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im technischen Report, der auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht wurde.FÜR Stevens Gold Nevada Inc. Charles MaLetteCEO, President, Director & SecretaryT: 604-428-5171E: info@stevensgold.comDiese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Darüber hinaus wurden bzw. werden die hierin beschriebenen Wertpapiere weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Stevens Gold beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von Stevens Gold. . In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, glauben, schätzen, vorhersehen, Potenzial, fortsetzen, wahrscheinlich, könnten und Variationen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke bzw. Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücke erkannt werden. Obwohl Stevens Gold der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da Stevens Gold nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind, von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dies gilt auch für den Fall, dass das Angebot nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht zu den hier festgelegten Bedingungen abgeschlossen werden kann, sowie für das Risiko, dass die behördlichen Genehmigungen nicht erteilt werden und dass sich die Umstände ändern, was dazu führen könnte, dass die Erlöse in einer anderen als der hier festgelegten Weise verwendet werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Risikofaktoren und Annahmen nicht vollständig ist.Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, es ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dazu verpflichtet.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!