Ridgeline Minerals hat Silber-Gold-Struktur im Projekt Selena mehr als verdoppelt

- Virtuelle VRIFY Site Tour auf Selena um 12:00 Uhr ET am 8. Februar 2021. Kostenlose Registrierung HIER. - https://6ix.com/event/selena-silver-gold-project/?utm_bmcr_source=client_email&utm_source=client_emailVancouver, 8. Februar 2021 - Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FRA: 0GC0) gibt erfreut bekannt, dass es die Streichlänge seiner bekannten Silber-Gold-Struktur auf seinem Projekt Selena mehr als verdoppelt hat und zwar um rund 1,3 Kilometer (km) in Richtung Norden der zuvor bekanntgegebenen oberflächennahen Oxid-Silber-Gold-Entdeckung des Unternehmens (siehe Pressemitteilungen vom 9. Dezember 2020 https://www.ridgelineminerals.com/index.php/2020/12/09/ridgeline-minerals-drills/ und 20. Januar 2021 - https://www.ridgelineminerals.com/index.php/2021/01/20/ridgeline-silver-gold-discovery-at-selena/ ). Diese Erweiterung wurde durch die Analyse einer umfangreichen historischen Datenbank möglich gemacht, die Ridgeline zu geringen Kosten im Januar 2021 erworben hat. Für die Exploration besonders bedeutend sind zahlreiche oberflächennahe Silber-Gold-Abschnitte auf dem Ziel des Unternehmens Sonic, das auf eine kombinierte Streichlänge mit oberflächennaher Mineralisierung auf Selena schließen lässt, die nordsüdlich nun 2,0 km und ostwestlich 1,2 km beträgt (Abbildung 1) - https://www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2021/02/Plan-View-GT_PR.jpg .Mike Harp, Vice President Exploration von Ridgeline, sagte: Durch die historischen Daten wird unsere bestehende geologische Datenbank mehr als verdoppelt und es werden zukünftige Ziele mit großem Potenzial aufgezeigt. Das unterstützt uns in der Annahme, dass Selena das Potenzial hat, eine oberflächennahe Oxid-Silber-Gold-Lagerstätte zu beherbergen. Die Datenbank zeigt außerdem, dass der Großteil der historischen Bohrlöcher nicht tief genug gebohrt wurden, um den Guilmette-Kalkstein, der unsere neueste Entdeckung beherbergt, adäquat zu testen, und wir sehen eine gute Gelegenheit, diesen höhergradigen Horizont bei unserem Bohrprogramm im Frühling anzutest.- Zahlreiche Bohrlöcher ergaben oberflächennahe Abschnitte mit Silber und Gold. Darunter:o BV-01: 19,8m mit einem Gehalt von 6,4 Gramm pro Tonne (g/t) Silber (Ag), 0,31 g/t Gold (Au) oder 30 g/t Silberäquivalent (AgÄq) ab 6,1m (Tabelle 1)o BV-9: 16,8m mit einem Gehalt von 6,7 g/t Ag, 0,24 g/t Au oder 25,0 g/t AgÄq ab 9.1mo BV-11: 16,8m mit einem Gehalt von 6,9 g/t Ag, 0,13 g/t Au oder 17,0 g/t AgÄq ab 3,0m- Bedeutung - historische Bohrlöcher erweitern die bekannte mineralisierte Struktur rund 1,3km nördlich von Ridgelines neuer Entdeckung.- Hochgradige Gesteinssplitterproben neben und entlang des Streichens der neuesten Entdeckung des Unternehmens umfassen:o Einzelne Proben ergaben bis zu: 725,0 g/t Ag und 6,3 g/t Au, 73,0 g/t Ag und 12,4 g/t Au, und 13,0 g/t Ag und 7,0 g/t Au, (Abbildung 1)o Insgesamt 351 historische Gesteinssplitterproben wurden zur Ridgeline-Datenbank hinzugefügt, die von unterhalb der Nachweisgrenze bis zu 725 g/t Ag und 12,4 g/t Au (durchschnittlich 8,6 g/t Ag und 0,22 g/t Au) reichen.Bedeutung - Hochgradige Ag-Au-Gesteinsproben an der Oberfläche zeigen die Stärke des mineralisierten Systems und Explorationsziele hoher Priorität für die Bohrungen 2021.- 51 historische Bohrziele von insgesamt 3.635m einschließlich Original-Bohrprotokolle und Analysezertifikate- Umfangreiche Datenbank mit geochemischen Oberflächendaten einschließlich 1.003 Bodenproben und 351 Gesteinssplitterproben- Die geophysikalische Datenbank umfasst detaillierte Bodenmagnetik- und IP-Messungen, die zurzeit vom geophysikalischen Berater des Unternehmens erneut verarbeitet werden.- geologische Karten des gesamten Konzessionsgebiets und interpretierende QuerschnitteBedeutung - Analyse der historischen geologischen Datenbank ermöglicht dem Unternehmen eine effizientere Exploration des Konzessionsgebiets und zeigt Explorationsziele hoher Priorität für zukünftige Bohrprogramme.Abbildung 1: Eine Draufsicht zeigt die Umrisse der AgÄq-Mächtigkeit und Gesteinssplitterprobenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55577/RDGNR-02-08-2021_FINAL-DE_PRCOM.001.jpegTabelle 1:Tabelle der historischen Bohrergebnisse. Hier finden Sie eine vollständige Tabelle der Explorationsergebnisse auf Ridgelinehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55577/RDGNR-02-08-2021_FINAL-DE_PRCOM.002.pngBohrlochdaten wurden vom Unternehmen nicht vollständig verifiziert und werden daher als historisch angesehenAbbildung 2: geneigter Längsschnitt E-E mit AgÄq-Mächtigkeit und Gesteinssplitterproben an der Oberfläche mit AgÄq-Bohrlochspurenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55577/RDGNR-02-08-2021_FINAL-DE_PRCOM.003.jpegFür Querschnitte A-A hier klicken https://www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2021/02/A-A-X-section_PR.jpg , B-B hier klicken https://www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2021/02/B-B-X-Section_PR.jpg, CC hier klickenhttps://www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2021/02/C-C-X-Section_PR.jpg der D-D hier klicken https://www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2021/02/D-D-X-Section_PR_v2.jpgSelena liegt im White Pine County, Nevada, rund 64 km nördlich der Stadt Ely, NV, und 12 km südöstlich der von Kinross betriebenen unternehmenseigenen Goldmine Bald Mountain. Das zu 100% unternehmenseigene Konzessionsgebiet besteht aus 35 Quadratkilometern sehr aussichtsreichem Explorationsboden, auf dem in den vergangenen zwanzig Jahren vor dem Erwerb durch Ridgeline im Jahr 2019 nur wenig Explorationstätigkeiten stattfanden (siehe Selena VRIFY Deck hier) https://www.ridgelineminerals.com/index.php/selena/.Alle Proben werden an das Labor Paragon Geochemical Assay Laboratories (PAL) in Sparks, NV, geschickt, das ein zertifiziertes und angesehenes Labor und vom Unternehmen unabhängig ist. Die Proben durchlaufen Standardmethoden und werden mittels AU-OES30 (Au; 30g Brandprobe AQR Digest/ICP+10ppb Hg von MS) und 35AR-OESm (35 Elemente-Suite; 0,5g AQR Digestion/ICP-MS; 10ppb Hg) analysiert. PAL führt auch seine eigene interne grobe und Pulpenduplikatanalyse durch, um die richtige Probenaufbereitung und Gerätekalibrierung zu gewährleisten. Ridgelines QA/QC-Programm umfasst regelmäßige Eingabe von CRM-Standards, Duplikaten und Blankoproben in den Probenstrom mit strenger Überprüfung aller Ergebnisse durch die qualifizierte Person des Unternehmens, Michael T. Harp, Vice President, Exploration.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Michael T. Harp, P.Geo., Vice President Exploration des Unternehmens und Ridgelines gemäß NI-43-101 qualifizierte Person und für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich, überprüft und genehmigt.Ridgeline ist ein auf Entdeckungen fokussierter Goldexplorer mit einem erfahrenen Managementteam und einem 125 km² großen Explorationsportfolio in vier Projektgebieten in den äußerst aussichtsreichen Trends Carlin und Battle Mountain-Eureka in Nevada, USA. 