AngloGold notiert vor wichtiger Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. verweilt weiterhin in einer größeren Konsolidierungsbewegung. Das hierbei wichtige Kurslevel rund um die Zone von 22,00 bis 23,00 USD bleibt dabei im Fokus. Eindrucksvoll unterstreicht dies auch das Verhalten seit dem Jahresauftakt. Denn stetig erfolgte hierbei eine größere Nachfrage und so darf man vom aktuellen Kursniveau ausgehend durchaus optimistisch sein. Worauf man dennoch achten sollte, erfahren Sie wieder im nachfolgenden Fazit.Größere Rückschläge sollten jetzt vermieden werden. Gelingt dies, bietet die aktuell erreichte und bereits mehrfach getestete Unterstützungszone von 22,00 bis 23,00 USD eine hervorragende Basis für einen Kursanstieg. Dabei sollten die Notierungen in einer ersten Welle in Richtung 24,00 USD ansteigen können, bevor Sie bei einem Ausbruch aus dem gegenwärtigen Abwärtstrendkanal, weitere Zugewinne bis 25,20 bzw. 26,00 USD generieren könnten.Der zum Ausklang des vergangenen Jahres unterschrittene und doch noch immer ansteigende gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 26,29 USD), sollte im weiteren Verlauf überwunden werden. Damit würde sich unter charttechnischer Betrachtung ein klar bullisches Signal auf mittelfristiger Ebene etablieren können, welches im weiteren Verlauf Kursziele von 28,50 USD und höher in Aussicht stellt. Umgekehrt gilt es, mit einer gewissen Vorsicht zu agieren. Denn sollten die Kurse unter das jüngste Februar-Tief von 21,94 USD zurückfallen, müssten eine Ausdehnung der Konsolidierung einkalkuliert werden.Rücksetzer bis mindestens 20,00 USD erscheinen dabei realistisch. Unterhalb dieser runden Marke dürfte dann bereits das 61,80%-Fibonacci-Retracement der Erholungsbewegung von März bis Juli 2020 bei 19,36 USD interessant werden. Unterhalb dessen dürften die Bären den Druck weiter erhöhen, sodass Abgaben bis zum Bereich von rund 16,00 USD je Anteilsschein denkbar sind.Sofern sich das vorausliegende und bereits mehrfach bestätigte Unterstützungsniveau abermals als Sprungbrett darstellt, sollte es in Kürze wieder aufwärts gehen können. Als erstes wäre hier ein Aufwärtsimpuls bis 24,00 USD zu erwarten, bevor darüber die Level bei 25,50 USD und darüber bei 26,00 USD erreichbar sein könnten.Sollte es wider Erwarten einen Rückschlag unter die Marke von 22,00 USD geben, müsste man mit einem relativ schnellen Abwärtsimpuls bis 20,00 bzw. 19,36 USD rechnen. Unterhalb davon wären die Bären klar im Vorteil und eine weitere Kursschwäche bis 16,00 USD erscheint kaum vermeidbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.