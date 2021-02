Aurania Resources bereitet Silber-Gold-Ziel Tiria-Shimpia für Bohrungen vor

Toronto, 8. Februar 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen) berichtet, dass erste Bohrstellen ausgewählt wurden, um hochgradige Silberzonen im Silber-Gold-Ziel Tiria-Shimpia auf dem Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens (Projekt)im Südosten Ecuadors zu überprüfen.Tiria-Shimpia ist ein großes Zielgebiet mit einer Ausdehnung von über 75 Quadratkilometern. Die Explorationsbemühungen des Unternehmens in diesem Gebiet wurden von seiner Ähnlichkeit mit den Silber-Zink-Blei-Lagerstätten des peruanischen Bezirks Colquijirca geleitet, in dem sich die Lagerstätte Cerro de Pasco befindet, die von den Kolonialspaniern ab dem Jahr 1630 auf Silber abgebaut wurde und noch heute wird dort Silber abgebaut.Dr. Keith Barron, Chairman und CEO der Aurania, kommentierte: Eine gründliche geologische Kartierung in der Region Tiria-Shimpia sowie eine Zusammenstellung der geologischen Arbeit aller Explorationsteams über eine Streichlänge von 15 km zeigen, dass die Vererzung nicht einfach ein Gangsystem ist, wie bisher angenommen, sondern sowohl den Verwerfungszonen als auch den Sedimentlagen des Wirtsgesteins folgt. Es scheint sich um ein Milieu des Gang-Manto-Typs zu handeln, in dem Silber, Zink, Blei und epithermale Pfadfinderminerale durch Verwerfungen nach oben gewandert sind und sich dann seitlich entlang der Sedimentlagen ausbreiteten und den Kalkstein verdrängten (Manto bedeutet auf Spanisch Mantel und bezeichnet flachliegende oder fast flachliegende Körper). In der Draufsicht zeigt die Bodengeochemie Anreicherungen entlang von Bergrücken, wo die Erosion die vererzten Sedimentschichten angeschnitten hat. Es mag schwer zu visualisieren sein, aber die Anomalien sind von oben gesehen linear, und so erscheint die Vererzung auf den ersten Blick als verwerfungsgesteuerter Gangschwarm, aber die Kartierung zeigt die Vererzung quer zum Streichen über eine Entfernung von bis zu 3 km. Der beste Weg, dies zu erklären, ist, dass es sich um gefältelte vererzte Kalksteinlagen mit vertikalen Zufuhrkanälen handelt, möglicherweise mit einer Breite von bis zu 3 km und einer Streichlänge von bis zu 15 km. Wir haben MobileMT über einen Teil von Tiria-Shimpia geflogen, um zu prüfen, ob die Geophysik mit der Silber-Zink-Blei-Vererzung paragenetischen Pyrit identifiziert, um uns bei der Auswahl bestimmter Bohrstellen zu unterstützen.Aufschlüsse in zwei Wasserläufen im Abstand von 1,5 km am nordwestlichen Rand des in Abbildung 1 gezeigten Ziels Tiria-Shimpia enthalten hochgradiges Silber: der eine mit 356 Gramm pro Tonne (g/t) und 12,7 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2019) und der andere mit 199 g/t Silber und 22 % Zink (siehe Pressemitteilung vom 25. September 2020). Die Bohrstellen wurden ausgewählt, um diese hochgradigen Zonen in der Tiefe zu überprüfen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Silbergehalte in Bodenproben legen nahe, dass die beiden Aufschlüsse unter der Bodenbedeckung verbunden sind - ein Konzept, das im Rahmen des geplanten Bohrprogramms überprüft wird. Tatsächlich setzt sich das Anreicherungsgebiet im Boden weit über die beiden Aufschlüsse hinaus fort und erstreckt sich über ein 3 km langes Gebiet, in dem die Gehalte in den verstreut liegenden Aufschlüssen zwischen 1,4 und 356 g/t Silber sowie zwischen 1 und 22 % Zink liegen. Das Ziel Tiria-Shimpia-enthält sechs weitere ausgedehnte Zonen mit Silberanreicherung im Boden (siehe Abbildung 1), die durch die Erstellung detaillierter geologischer Profile wie in Abbildung 2 untersucht werden.Das erste Video in einer kurzen Serie über Tiria-Shimpia zeigt, wie grundlegende geologische Informationen verwendet werden, um die Form der Zielschichten in der Tiefe zu approximieren. Um das Video anzusehen, klicken Sie auf folgenden Link: http://www.aurania.com/developing-drill-targets-at-tiria-shimpia/. Dieses Video wurde vor und in Erwartung die Ergebnisse der MobileMT-Erkundung erstellt und wurde konzipiert, das technische Team des Unternehmens bei der Priorisierung der Ziele im großen Gebiet Tiria-Shimpia zu unterstützen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55585/AuraniaPress Release02.08.2021FINAL_DE.001.jpegAbbildung 1. Draufsicht auf den nordwestlichen Teil von Tiria-Shimpia mit Darstellung der Position der in Abbildung 2 gezeigten Profile und des Ausmaßes der Silberanreicherung im Boden, was darauf hindeutet, dass sich der silberhaltige Horizont über 3 km erstrecken könnte.- Die MobileMT-Geophysik wurde über dem nördlichen Teil des Gebiets Tiria-Shimpia geflogen, um die Wirksamkeit der Methode bei der Identifizierung relativ flacher Schichten der Vererzung zu überprüfen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Wenn sich die Methode für diesen Vererzungstyp als wirksam erweist, wird das Unternehmen eine Ausdehnung der MobileMT-Erkundung auf das gesamte Zielgebiet Tiria-Shimpia in Erwägung ziehen.- Integration der geologischen Profile, wie in Abbildung 2 dargestellt, in Daten aus der geophysikalischen MobileMT-Erkundung, um zusätzliche Bohrziele zu präzisieren und abzugrenzen.- Umwandlung der vertikalen geologischen Profile durch das Tiria-Shimpia-Ziel in ein integriertes geologisches 3D-Modell, das die MobileMT-Daten einschließt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55585/AuraniaPress Release02.08.2021FINAL_DE.002.jpegAbbildung 2.Vertikale Profile durch Silberzonen, die mittels der geologischen Kartierung des Ziels Tiria-Shimpia erstellt wurden. Vorgeschlagenen Bohrstellen als schwarze Pfeile.a) Profil 24 durch Aufschluss, dessen Proben 356 g/t Silber und 12,7 % Zink enthielten.b) Profil 25, 1,5 km von Profil 24 entfernt, durch Aufschluss, dessen Proben 199 g/t Silber und 22 % Zink enthielten.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier hat die Straße vor Ort gesehen und die Beschreibungen in dieser Pressemitteilung überprüft. Herr Pallier ist ein von der European Federation of Geologists benannter EurGeol und gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineralprojekte of the Canadian Securities Administrators (Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten) eine fachkundige Person.Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.Carolyn Muir, VP Investor RelationsTel.: (416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comDr. Richard Spencer, PresidentAurania Resources Ltd.Tel.: (416) 367-3200richard.spencer@aurania.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorausschauende Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder das Management von Aurania das Eintreten eines bestimmten Zustandes oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt", vorhersehen", erwartet", schätzt", kann", könnte", würde", wird" oder plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen basieren, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Gewähr, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen zusammenhängen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Vorausblickende Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Finanzministerium, das Managementteam und ein verbessertes Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, gehören unter anderem das Versagen, Mineralressourcen zu identifizieren, das Versagen, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Versagen bei der Erlangung der erforderlichen staatlichen, behördlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie verbunden sind, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen und Lieferketten sowie die Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Dokumenten von Aurania dargelegt sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!