Paul de Sousa: Kurzfristiger Goldpreisrückgang ist eine Kaufgelegenheit

Das Jahr 2020 war ohne Zweifel ein interessantes Jahr für Investoren, mit beachtlichen Spitzen und Talsohlen, berichtet Investing New s. Für das Jahr 2021 erwartet Paul de Sousa von Sightline Wealth Management, dass es einen größeren Fokus auf Bitcoin und natürlich auch auf Gold geben wird. Er glaubt, dass Investoren einen kleinen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen halten sollten."Es ist nichts, was man ignorieren kann", meinte er. "Doch seien Sie vorsichtig, was die Volatilität angeht, um dadurch nicht ins Straucheln zu geraten. Und investieren Sie nur einen winzigen Teil ihres liquiden Nettovermögens." In Sachen Gold ist de Sousa der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall kurzfristig Schwäche verzeichnen könne. Das wäre für ihn eine Kaufgelegenheit."Könnte es unter 1.700 Dollar je Unze fallen? Ich denke, dass diese geringe Wahrscheinlichkeit besteht", erklärte er. "Doch es ist so eine langfristige Investition. Ich wiederhole mich hier - beachten Sie hier den Preis nicht. Es ist fassbarer Reichtum und besitzt eine lange, lange Geschichte als Geld. Kaufen Sie es und sorgen Sie sich um alles andere in Ihrem Portfolio."© Redaktion GoldSeiten.de