Goldpreis profitiert von schwachem Dollar; Hoffnungen auf weitere Stimuli

Der Goldpreis stabilisierte sich, nachdem er die größte 2-Tages-Preiszunahmen innerhalb eines Monats verzeichnete, so Investing.com . Hoffnungen auf weitere Stimulusmaßnahmen in den USA sowie ein schwächerer Dollar treiben die Goldpreiszunahmen weiterhin an. Die Demokraten veröffentlichten zudem den ersten Gesetzesvorschlag, der das COVID-Rettungspaket des Präsidenten umfassen wird.Gold erholt sich von seinem Rückzug in der vorherigen Woche auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember 2020; der Rückzug war ursprünglich durch einen stärkeren Dollar und steigende US-Staatsanleiherenditen verursacht worden."Gold steigt von einem 2-Monatstief, während Bidens massiver 1,9-Billionen-Dollar-Plan Realität zu werden scheint... die wirtschaftliche Erholung ist schwach und es ist wahrscheinlich, dass noch mehr unternommen werden wird. Der Reflationshandel findet rascher statt als erwartet", so Edward Moya von Oanda. Investoren erwarten zudem Kommentare seitens Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der am Mittwoch online sprechen wird.© Redaktion GoldSeiten.de