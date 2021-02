Janet Yellen zu optimistisch bezüglich Arbeitsmarkterholung?

US-Finanzministerin Janet Yellen scheint ziemlich hoffnungsvoll bezüglich der Richtung des US-amerikanischen Arbeitsmarktes in den nächsten zwei Jahren zu sein, so berichtet Yahoo Finance . Doch vielleicht ist sie etwas zu optimistisch. "Ich würde erwarten, dass wir im nächsten Jahr, sollte dieses Rettungspaket verabschiedet werden, zur vollständigen Beschäftigung zurückkehren werden", meinte Yellen am Wochenende.Doch all der Optimismus bezüglich des Arbeitsmarktes ist nur Wunschdenken, meinen einige Experten. "Ich denke, dass ist sehr optimistisch von Janet Yellen. Ich halte sie für eine großartige Volkswirtschaftlerin. Ich mag 2021 als ein Jahr, in dem wir den Output zurück auf Niveaus von vor der Pandemie bringen können, doch die Beschäftigtenzahlen werden vor 2023 einfach nicht auf normale Niveaus zurückkehren", erklärte Hugh Johnson von Hugh Johnson Advisors.Jan Hatzius von Goldman Sachs scheint jedoch einer Meinung mit Yellen zu sein, was ein scharfes Zurückschnappen des Wirtschaftswachstum angeht - angetrieben durch eine Flut von Stimulus - was eine stärkere Arbeitsmarkterholung in diesem Jahr bedeuten wird, die sich bis 2022 streckt. Auch wenn der Stimulusplan nicht in seiner Gesamtheit angewandt wird, so könnte jedes Paket über 1 Billion Dollar einen großen positiven Effekt auf das US-amerikanische Wirtschaftswachstum haben, so Hatzius.© Redaktion GoldSeiten.de