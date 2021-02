Goldbergbauunternehmen & Juniors erreichen Boden

Ich habe schon lange genug an diesem Spiel teilgenommen, um zu wissen, dass deklarierende Statements dem Leser nicht notwendigerweise helfen. Doch es gibt genug Beweise, zu glauben, dass die Goldbergbauunternehmen und die Junior-Goldaktien einen Boden erreicht haben. Letzte Woche schrieben wir über einen anstehenden Boden und das war eine gute Überleitung.Die Goldaktien haben sich einem Boden angenähert und die Preisentwicklung der letzten Woche verschafft uns etwas Zuversicht, dass ein Boden vorhanden sein könnte. Der Dow Jones US Gold Mining Index ist unter den großen Goldproduzenten schwer gewichtet, die in den letzten Wochen im Sektor etwas hinterherhinkten.Doch nach der Abwärtsbewegung am letzten Donnerstag bildete der Index eine bullische Umkehr und verzeichnete das größte Tagesvolumen der vergangenen 7 Monate. Das Tief vom Donnerstag war ebenfalls ein erneuter Test des Tiefs im November 2020 und markierte das 38%-Retracement vom COVID-Crashtief sowie ein 50%-Retracement von seinem Tief im Jahr 2018. Eine starke, bullische Kerze am Freitag und eine Preiszunahme um 2,7% folgten auf die bullische Umkehr am Donnerstag.Das Tief des GDX am letzten Donnerstag erreichte fast den 400-tägigen, exponentiell gleitenden Durchschnitt (blauer Pfeil), der Unterstützung für Goldaktien in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009 und 2010 bot. Ebenso erreichten die Marktbreitenindikatoren kurz vor der bullischen Umkehr sehr überverkaufte Niveaus. Im HUI (GDX ohne Royalty-Unternehmen) sank der Prozentsatz der Aktien über ihren 50-tägigen, gleitenden Durchschnitten auf ein Tief von 4% und der Prozentsatz der Aktien über ihren 200-tägigen, gleitenden Durchschnitt erreichte 20%.Währenddessen testete der GDXJ den Breakout von seinem 7-Jahres-Widerstand zum zweiten Mal erfolgreich. Beachten Sie, dass das Tief vom November 2020 und die Tiefs vom letzten Donnerstag perfekte Tests der Spitzen von 2013, 2016 und 2020 waren. Die kurzfristigen Marktbreitenindikatoren zeigen diesmal eine positive Abweichung, während die langfristigen mit 26% sehr überverkauft sind.In einem Bullenmarkt kauft oder hält man. Ende November war die Zeit zum Kaufen. Ebenso wie jetzt. Und es wird nicht Ihre letzte Kaufgelegenheit bleiben. Und diesen Zeitpunkt sollten Sie nicht verpassen; vor allem nicht, wenn Sie zu viel Bargeld besitzen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 8. Februar 2021 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.