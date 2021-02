Keith Weiner Interview: Die erste Goldanleihe seit 87 Jahre mit 13% Zinsen!

0:00 Intro

1:55 Physische Metalle generieren Zinsen durch Leihe

2:45 Verarbeiter brauchen Edelmetalle

4:30 Kosten tragen die Ausleiher, der Kunde erhält ca. 3 Prozent

5:50 Weltweite Einlagerung ist möglich

7:10 Goldleihe ab 10 Unzen

8:30 Eine 13 Prozent Goldanleihe zur Minenfinanzierung in Australien

12:00 Gold Bonds sind nicht registrierte, private Wertpapiere

13:15 Monetary Metals managt das Risiko sehr konservativ

14:00 Digitalwährungen zur Verhinderung eines Bank-Runs?

18:30 Digitalwährung schafft Kredit unter Umgehung der Banken

19:00 Das Ende des aktuellen Systems ist nah

20:45 Die Aktienmärkte sind überbewertet, Private Equity kann interessant sein

22:50 Gold kaufen bedeutet, sich aus dem (zu riskanten) Spiel zurückziehen

24:50 Großen Risiken stehen keine adäquaten Bond-Renditen gegenüber

25:50 Vermögenserhalt kann mitunter allesentscheidend sein

In physische Metalle investieren und darauf Zinsen erhalten? Das ist ein wenig bekanntes Geschäftsmodell der US Firma "Monetary Metals". Edelmetall wird verliehen und generiert ca. 3% pro Jahr. Aber auch 13% in Gold sind möglich durch Finanzierungen für Bergbauunternehmen und Nicht-Bergbauunternehmen.Bisher gab es bei diesen Anlagen keine Ausfälle, aber Risiken bestehen natürlich. Digitalwährungen werden promotet, um das Papiergeld zu verdrängen und einen Bank-Run zu verhindern. Eher verzweifelte Versuche eines Finanzsystems im Endstadium. Chancen bieten sich an verschiedenen Märkten, wenn man genau hinsieht und mitunter ist man sogar König, wenn man nur erhält, was man schon hat.Dr. Keith Weiner ist der Präsident des Gold Standard Institute USA und CEO des Unternehmens Monetary Metals. Zudem ist er der Gründer eines Software-Unternehmens, welches er im Jahr 2008 verkaufte. Er verfügt über umfangreiches Wissen und lange Berufserfahrung in den Bereichen Gold, Geld und Kreditwesen und hat auf Grundlage der Geld-Brief-Spanne entscheidend an der Entwicklung verschiedener Trading-Techniken mitgewirkt. Dr. Weiner ist in der Edelmetallbranche ein gefragter Vortragsredner und verfasst regelmäßig Marktberichte und Wirtschaftskommentare. Seinen Doktor der Ökonomie mit Schwerpunkt Geld- und Währungswissenschaften machte er an der New Austrian School of Economics. (Quelle: www.goldseiten.de)