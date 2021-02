Harry Dent: Aktienmarkt crasht; Gold fällt auf 1.000 USD

Der zyklische Bullenmarkt für Aktien ist vorbei und dem Aktienmarkt steht im April eine 40-prozentige Korrektur bevor, dies erklärt Harry Dent, New York Times-Bestsellerautor, jüngst in einem Interview mit Daniela Cambone von Stansberry Research.Die Notenbanken verlören die Kontrolle und der Crash werde der schlimmste unserer Lebzeiten, so Dent. Die darauf folgende Depression dürfte jedoch nicht ewig dauern, glaubt der Autor.Sich vor dem Crash zu schützen sei indes nahezu unmöglich, abgesehen von Cash, 30-jährigen Staatsanleihen und Shorts auf Aktien.Bitcoin befinde sich seiner Meinung nach in einer Superblase, die um 95% korrigieren werde. Das gelbe Metall werde indes wieder auf das Niveau von 950 – 1.000 USD je Unze zurückgehen. Auf diesem Niveau würde er das Edelmetall kaufen.© Redaktion GoldSeiten.de