Endeavour Silver Corp. wird ebenfalls abgewiesen

Zumindest noch … denn ähnlich, wie bei der erst gestern hier an dieser Stelle gecoverten Fortuna Silver , stellt sich beim ebenfalls kanadischen Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. , der übergeordnet bullische Bias dar. Insbesondere seit dem Sprung vom Juli 2020 drehte das Bild sichtlich ins Positive. Die sich nach dem Ausbruch anschließende bullische Flagge verstärkte die jüngsten Hochs nur weiter. Schauen wir daher im Nachgang auf die Details.Kurzfristig erfuhr die Aktie am Widerstandsbereich rund um 5,85 USD die getitelte Abweisung. Dennoch wurde mit diesem Impuls ein neues Mehrjahreshoch bei 6,75 USD markiert und dabei die grundsätzlich aufwärtsgerichtete Tendenz bestätigt. Mit Blick auf den Tageschart hat sich seit dem Herbst des letzten Jahres ein Trendkanal etabliert, welcher die grundsätzliche Aufwärtstendenz der Aktie unterstreicht.Oberhalb von 4,25 USD bleibt die Lage durchgehend bullisch, sodass entweder direkt vom gestrigen Close bei 5,34 USD ausgehend, der nächste Aufwärtsimpuls bis 5,85 USD starten kann. Oder andererseits nochmals eine kleine Konsolidierung in Richtung 4,25 USD stattfindet. So oder so wirken temporäre Kursverluste eher einladend im aktuellen Umfeld. Oberhalb des Widerstands von 5,85 USD erlaubt sich jedenfalls weiteres Potenzial bis zum jüngsten Reaktionshoch bei 6,75 USD.Etwas vorsichtiger sollte man hingegen bei einem Bruch der Aufwärtstrendlinie seit November 2020 werden. Kurse unterhalb von 4,10 USD lassen dabei weitere Verluste vermuten. Hierbei dürfte die Unterstützung bei 3,25 USD interessant werden, bevor es im Ausdehnungsfall weiter abwärts bis in den Bereich rund um 2,90 USD gehen dürfte. Dort sollte sich die Aktie zunächst stabilisieren können. PS fern der gestrigen und heutigen Aktienanalyse: Während der nächsten Tage erfolgt noch ein Update zur aktuellen Chartsituation des Silberpreises.Die Aktie besitzt einen unverändert bullischen Grundton, sodass kurzfristige Schwäche eher einladend wirkt. Oberhalb von 4,25 USD bleibt die Aktie äußerst konstruktiv zu bewerten. Eine erneute Performance bis zum Widerstand bei 5,85 USD ist daher zu erwarten, bevor es im Anschluss weiter hinauf bis zum letzten Reaktionshoch bei 6,75 USD gehen könnte.Sollten die Kurse wider Erwarten unter das Kursniveau von 4,10 USD zurückfallen, ist mit einer Ausdehnung der Verluste zu kalkulieren. In weiteren Abwärtsimpuls sind dabei Rücksetzer bis mindestens 3,25 USD zu erwarten. Unterhalb davon wird es spannend im Bereich um 2,90 USD je Anteilsschein.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.