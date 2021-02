Gold - Der Umweg ist das Ziel

Durch den scharfen Kurseinbruch Anfang Januar wurde die Erholung des Goldpreises jäh beendet und durch das Unterschreiten der Unterstützung bei 1.848 USD ein weiteres Verkaufssignal etabliert. Dieser Abverkauf wurde erst knapp über der Unterstützung bei 1.795 USD unterbrochen. Mitte Januar wurde ein Erholungsversuch gestartet, der allerdings durch ein bärisches Doppelhoch an der Hürde bei 1.875 USD beendet wurde. Nach einem weiteren Abverkauf, der diesmal bereits unter 1.795 USD führte, versuchen die Käufer aktuell, den Goldpreis über die Barriere bei 1.848 USD zu drücken.Solange der Goldpreis nicht über die Hürden bei 1.848 und 1.855 USD gestiegen ist, muss mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends und einem Bruch der Unterstützung bei 1.832 USD gerechnet werden. In der Folge käme es zu einer Verkaufswelle bis 1.810 USD. Hier könnte die Käuferseite ein weiteres Mal versuchen, eine Erholung bis 1.855 USD zu starten. Darunter wäre die Erholung dagegen gestoppt und ein Kursrutsch unter 1.795 USD und auf 1.764 USD zu erwarten.Sollte die Käuferseite dagegen auch die 1.855 USD-Marke durchbrechen, könnte die Erholung bis an die massive Hürde bei 1.875 USD führen und dort enden. Wird diese dagegen überwunden, wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiv und eine Aufwärtswelle bis 1.900 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG