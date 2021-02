Gold zeigt wenig Reaktion auf Powells Statements

Der Goldmarkt hält an einigen seiner Preiszunahmen fest, während das gelbe Edelmetall unter dem wichtigen Widerstand bei 1.850 Dollar bleibt und wenig Reaktion von den aktuellsten Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell verzeichnet, berichtet Kitco News . In einer Rede am Mittwoch hob er die anhaltenden Probleme am US-Arbeitsmarkt hervor."Die Pandemie hat zum größten, 12-monatigen Rückgang der Beschäftigtenzahl seit mindestens 1948 geführt. Angst vor dem Virus und einem Verlust von Jobgelegenheiten in den betroffensten Sektoren, wie Restaurants, Hotels und Unterhaltungsbranche, hat dazu geführt, dass sich viele aus der Arbeiterschaft zurückgezogen haben", erklärte Powell in seinem Statement.Angesichts des geschwächten Arbeitsmarktes unterstrich er seine Bemühungen, die aktuell akkommodierende Geldpolitik beizubehalten. Trotz düsterer Statistiken gab Powell keine neue Forward Guidance der Zentralbank an oder lieferte Hinweise auf mögliche, geldpolitische Handlungen."Wir erwarten, dass eine Beibehaltung der aktuell akkommodierenden Zielspanne des US-Leitzinses angemessen sein wird, bis die Bedingungen am Arbeitsmarkt Niveaus erreicht haben, die einer maximalen Beschäftigung entsprechen und die Inflation auf 2% gestiegen und auf bestem Weg ist, 2% eine Zeit lang zu übertreffen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de