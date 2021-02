Platin beginnt große Breakout-Rally

In den letzten 3+ Tagen begann Platin, deutlich höher zu steigen - es initiierte eine neue Breakout-Rally und stieg weit über 1.250 Dollar. Was Sie hier vielleicht nicht bemerkt haben, ist die Tatsache, dass die Rohstoffe heiß gelaufen sind - und die Inflation anfängt, sich aufzuheizen. Was bedeutet dies für Investoren/Trader?Platin wird in verschiedenen Formen für die Industrie, Produktion, als Schmuck und zur Sammlung/Prägung verwendet. Diese Entwicklung in Platin hängt wahrscheinlich mit dem zunehmenden Inflationsdruck zusammen, den wir im Rohstoffsektor gemeinsam mit zunehmender Nachfrage der wachsenden Weltwirtschaft verzeichnen. Der wichtigste Aspekt dieser Entwicklung ist der Aufwärtspreisdruck, der auf Gold, Silber und Platin übergehen wird.Wir habe schon lange angedeutet, dass Platin wahrscheinlich eine Edelmetallrally anführen wird und dass eine Breakout-Entwicklung in Platin zu einem allgemeineren Aufwärtstrend anderer Edelmetalle führen könnte. Nun deutet eine Kombination aus dieser Art von Platinrally, einer Rohstoffrally und Inflationsdruck darauf hin, dass den Weltmärkten in den nächsten 12 bis 24+ Monaten eine wilde Fahrt bevorsteht.Dieser Platin-Tageschart hebt die kürzliche Aufwärtsbreakoutrally hervor, die eine Rally von 1.050 Dollar auf 1.250 Dollar auslöste. Wenn diese Rally weiterhin die 100%-Fibonacci-Preiserweiterung nahe 1.300 Dollar anvisiert, dann wird es sehr klar werden, dass Platin fern anderer Edelmetalle steigt. Wenn dies mit einer anhaltenden, allgemeinen Rohstoffpreisrally zusammenfällt, dann könnten wir einen Inflationszyklus beobachten, der diesmal tatsächlich Veränderung mit sich bringen wird - und das sehr schnell.Diese Art von Entwicklung ähnelt der Rohstoff/Inflationspreisrally, die Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre stattfand. Damals begannen die Rohstoffe eine Rally Anfang/Mitte der 1970er Jahre, was Gold von 100 Dollar auf bis zu 195 Dollar brachte - doch das war nur der Anfang. Nachdem die Rally etwas gestockt hatte, fand eine größere Rohstoffpreisrally im Jahr 1979 statt, die zu einer deutlich größeren Goldpreisrally führte und einen Inflationszyklus begann, der die US-amerikanische Fed zu einem aggressiven Eingreifen bei der Eindämmung der Inflation zwang. Gold stieg von 169 Dollar Ende 1978 auf mehr als 870 Dollar Anfang 1980 - eine Zunahme um 420%.Wir denken, dass die Rally in Platin ein starkes Signal dafür ist, dass eine Rohstoffpreisrally initiiert wird und ein Inflationspreiszyklus beginnen könnte. Wenn unsere Recherchen richtig liegen, dann werden in den nächsten 6+ Monaten weitere Beweise für diese Zyklusphase auftauchen, während Rohstoffe weiterhin allgemein steigen und die Marktinflation in den USA und weltweit sehr spürbar werden wird. Dies wird die Fed und weltweite Zentralbanken dazu zwingen, sofortige Handlungen zu ergreifen, um mögliche Sorgen um eine galoppierende Inflation einzudämmen - eine Straffung der Geldpolitik und eine Erhöhung der Zinsen.Platin könnte über 1.500 Dollar steigen, wenn sich diese Rally auf das 200%-Fibonacci-Preiserweiterungsniveau ausweitet - und diese Entwicklung könnte sehr rasch auftreten. Dieser Platin-Wochenchart zeigt einen grünen Pfeil, der auf das 200%-Fibonacci-Preiserweiterungsniveau (nahe 1.500 Dollar) deutet. Erinnern Sie sich daran, dass die Rohstoffpreisrally 1979/1980 mehr als 24 Monate andauerte und zu einer großen Goldrally um 400%+ führte. Wenn diese Art von Rally heute stattfinden würde, dann würde Gold auf Niveaus nahe 7.500 Dollar (oder höher) steigen.Beachten Sie, was mit Platin geschieht und Sie werden die inflationäre/institutionelle Nachfrage nach diesem einzigartigen Metall verstehen. Wenn unsere Recherchen richtig liegen, dann könnten wir recht schnell eine neue Gold- und Silberpreisrally beobachten, wenn Platin für einen Inflationszyklus, in Kombination mit einer Rohstoffrally, als Katalysator agiert. Es ist eine großartige Zeit, um ein aktiver Trader an diesen Märkten zu sein.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 10. Februar 2021 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.