Newcrest Mining: Halbjahresergebnisse

Das australische Bergbauunternehmen veröffentlichte heute die Ergebnisse des am 31. Dezember 2020 geendeten ersten Halbjahres des Finanzjahres 2021. In dem Halbjahr verzeichnete Newcrest verglichen mit dem Vorjahreszeitraum einen Anstieg des Umsatzes um 21% und des Gewinns um 134%.Newcrest produzierte in den sechs Monaten 1,04 Mio. oz Gold und 69.320 t Kupfer zu All-In-Sustaining-Kosten von 974 US$/oz, verglichen mit 1,06 Mio. oz Gold und 62.468 t Kupfer in der Vergleichsperiode des Vorjahres zu AISC von ebenfalls 877 US$/oz.Der Umsatz erhöhte sich von 1,79 Mrd. US$ auf 2,17 Mrd. US$. Beim "statutory" Profit (gesetzlich definierter Gewinn) ergab sich ein Anstieg von 236 auf 553 Mio. US$, der operative Cashflow stieg gleichzeitig von 448 auf 992 Mio. US$.Die Nettoverschuldung wurde gegenüber Juni 2020 um 47% auf 330 Mio. US$ gesenkt.© Redaktion MinenPortal.de