Jim Cramers: Halten Sie Gold, Bitcoin und Cash

CNBCs Jim Cramer nannte in der Sendung Squawk Box am Dienstag seine Top 3 der alternativen Investments. Der erfolgreiche Anleger favorisiere zur Absicherung derzeit Gold, Bitcoin und Cash, wobei die Kryptowährung die jüngste der drei Empfehlungen darstellt.Cramer nennt es "nahezu unverantwortlich" nicht einen kleinen Teil der Barreserven in Bitcoin zu investieren. "Als Alternative habe ich immer dazu geraten, etwas Gold und etwas Cash zu besitzen. Jetzt empfehle ich, halten Sie etwas Bargeld, halten Sie etwas Gold und halten Sie etwas Bitcoin," so der Investor. Aktuell sei die Kryptowährung ein wenig aufgeblasen, aber es gebe noch immer eine Menge Leute die glauben, dass sie auf 100.000 $ steigen werde.Er selbst besitze Bitcoin, sei aber nicht derart überzeugt, dass er riesige Summen investiere.© Redaktion GoldSeiten.de