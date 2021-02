Eine Kontrolle der Kurve

Wenn Zeit Geld ist, dann sind Zinsen der Preis der Zeit. Die wichtigsten Zinsen in der Welt sind die der US-Staatsanleihen. Deshalb habe ich schon lange gesagt, dass es keinen Sinn für ein Komitee macht, diese Sätze festzulegen. Die Märkte könnten dies auch ohne Hilfe tun, danke. Doch der Offenmarktausschuss der Federal Reserve entscheidet den US-Leitzins arbiträr über Nacht. Und in letzter Zeit hört es damit nicht auf.Wie der sprichwörtliche Frosch im Kochtopf werden wir langsam darauf konditioniert, dies als normal zu akzeptieren. Das warme Wasser fühlt sich zuerst gut an. Wir denken, dass wir jederzeit wieder herausspringen können. Es ist nicht klar, ob wir das können. Und das betrifft nicht nur die Fed. Zentralbanken auf der ganzen Welt drehen die Hitze unter verschiedenen Währungstöpfen auf.Heute möchte ich einen magisch klingenden, jedoch sehr wichtigen Begriff diskutieren, den Sie kennen sollten: Renditekurvenkontrolle. Mehrere Zentralbanken benutzen diese bereits und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die Fed ihnen anschließen wird. Doch zuerst müssen wir uns erneut mit dem Greifarm befassen.Derzeit gibt es gute Neuigkeiten. Infektionszahlen, Krankenhausaufenthalte und Tode nehmen weltweit ab, mit einigen Ausnahmen. Dies ist teilweise der Tatsache zu verdanken, dass eine große Zahl von Menschen bereits infiziert war, die verwundbarsten Menschen geimpft wurden und wir weiterhin soziale Distanzierung praktizieren und Masken verwenden.Ich bin sicher, dass jeder möchte, dass sich dieser Trend fortsetzt. Doch es ist viel zu früh, um Entwarnung zu geben, da sich die britische Virusvariante (B117) in den Vereinigten Staaten sowie anderen Teilen der Welt ausgebreitet hat. Es ist ein Rennen zwischen der durch Impfstoff verursachten Herdenimmunität und der wachsenden Zahl an B117-Infektionen. Die südafrikanischen und brasilianischen Varianten gibt es in den USA ebenfalls, jedoch in geringer Zahl.Die schlechten Neuigkeiten sind, dass Israel und einige andere Länder, die außergewöhnlich erfolgreich beim Impfen ihrer Bevölkerung waren, noch immer deutliche Ausbrüche verzeichnen. Von dem, was ich gelesen habe, schlussfolgere ich, dass wir in den nächsten Wochen eine weitere Infektionswelle erwarten sollten. Mein bester Rat ist es also, sich impfen zu lassen, sich sozial zu distanzieren und auf das Beste zu hoffen.Das Federal-Reserve-System erhielt vom Kongress zwei Mandate: maximale Beschäftigung und Preisstabilität. Beide Ziele wurden eher selten zeitgleich erfüllt und damit wird man jetzt sicherlich nicht anfangen. Doch diese beiden Ziele sind wage genug, um dem Board und den Angestellten der Fed Glauben zu machen, dass sie manchmal Erfolg damit haben. Dies ist die Quelle vieler Probleme. Wenn man denkt, dass man die Kontrolle über etwas besitzt, das man eigentlich gar nicht kontrolliert, kann das ziemlich gefährlich sein.Für eine solch mächtige Institution ist die Fed noch immer überraschend eingeschränkt. Sie kann Banken nicht dazu zwingen, Kredite zu vergeben, noch kann sie Menschen oder Unternehmen dazu zwingen, Kredite aufzunehmen. Sie kann derartige Dinge jedoch stark ermutigen und hat viele Möglichkeiten dies zu tun. Der Großteil hat mit kurzfristiger Liquidität und Zinsen zu tun - dem "kurzfristigen Ende" der Renditekurve. Was ist die Renditekurve überhaupt, fragen Sie? Es ist ein einfacher Chart, wie Zinsen anhand der Länge oder Fälligkeit eines Kredits steigen oder fallen. Eine "normale" Renditekurve sieht etwa so aus:Hier sind die tatsächlichen Renditen von Staatsanleihen mit verschiedenen Fälligkeiten. Beachten Sie, dass die Zinsen für 2 Jahre bei nur 11 Basispunkten oder weniger liegen. Die Kurve fällt erst nach fünf Jahren "steiler" aus, wenn wir es so nennen wollen.Dies ist die tatsächliche Grafik der obigen Daten. Die 10-Jahresrendite liegt zum 5. Februar nun bei 1,18%.