Fabled Silver Gold nimmt an der OTC Markets Virtual Investor Conference am 17. Februar teil

Vancouver, British Columbia - Fabled Silver Gold Corp. (“Fabled” oder das “Unternehmen”) (TSXV: FCO) (FSE: 7NQ) gibt bekannt, dass Peter Hawley, Präsident, CEO & Direktor live auf VirtualInvestorConferences.com am 17. Februar 2021 präsentieren wird.• Datum: 17. Februar 2021• Zeit: 11.30 Uhr EST• Link: https://bit.ly/3cd9PaB Dabei handelt es sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten die Teilnehmer nicht in der Lage sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.Es wird empfohlen, dass Investoren sich vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu erleichtern und Updates zur Veranstaltung zu erhalten.Finden Sie mehr über die Veranstaltung heraus unter: www.virtualinvestorconferences.com • Fabled's hochgradiges Santa Maria Silber-Gold-Projekt befindet sich im bergbaufreundlichen Rechtsbereich von Parral, Chihuahua, Mexiko, im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels, der mehr Silber als jedes andere Gebiet der Welt produziert hat.• Das Unternehmen hat die allererste geophysikalische Bodenuntersuchung auf dem Projekt abgeschlossen und führt derzeit ein 8.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durch.• Erste Diamantbohrergebnisse wurden veröffentlicht, darunter 68,6 Meter mit einer durchgehenden Silbermineralisierung.Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE AMerican und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat.Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Investorenkonferenzreihe, die ein interaktives Forum für börsennotierte Unternehmen bietet, um sich direkt mit Investoren zu treffen und zu präsentieren.Als Echtzeitlösung für die Einbindung von Investoren ist Virtual Investor Conferences Teil der OTC Market Group Suite von Investor-Relations-Dienstleistungen, die speziell für einen effizienteren Investorenzugang entwickelt wurden. Die Virtual Investor Conferences sind dem Aussehen und der Wahrnehmung von Vor-Ort-Investorenkonferenzen nachempfunden und kombinieren modernste Konferenz- und Investorenkommunikationsmöglichkeiten mit einem umfassenden globalen Investor Audience Network.Mr. Peter J. HawleyPräsident und C.E.O.Fabled Silver Gold Corp.Telefon: (819) 316-0919E-Mail: peter@fabledfco.comVirtual Investor ConferencesJohn M. ViglottiSVP Corporate Services, Investor AccessOTC Markets GroupTelefon: (212) 220-2221E-Mail: johnv@otcmarkets.comDeutsche Anleger:M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)Telefon.: 03641 / 597471E-Mail: info@metals-consult.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! ( zur Meldung