Gold und Silber suchen Richtung; Platinpreis explodiert

Die Edelmetalle entwickeln sich aktuell gegensätzlich, dies schreibt Todd 'Bubba' Horwitz von BubbaTrading.com in seinem jüngsten Kitco-Kommentar . Gold und Silber tun sich dem Experten zufolge aktuell schwer, sich auf eine Richtung festzulegen.Gold befindet sich laut Horwitz in einem Abwärtstrend. Vergangene Woche kam es zu einen Panikverkauf unter 1.800 $ bei den April-Futures. Die folgenden 5 Tage erholte sich Gold, um dann doch an der Marke von 1.860 $ zu scheitern. Basierend auf diesem Trend und dem Algorithmus bleibe man short Gold.Bei Silber sehe die Situation umgekehrt aus: Es fiel auf eine bedeutende Unterstützung, behalte aber seinen Aufwärtstrend bei. "Das Muster ist viel sauberer als bei Gold und der Trend ist viel klarer. Gold hat niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs verzeichnet, während Silber das Gegenteil gemacht hat," so Horwitz.Platin dagegen sei explodiert und versuche, die wichtige Marke von 1.300 $ zu überwinden. Danach könne es schnell weiter aufwärts gehen. Der Platinmarkt sei dünner und weise eine geringere Liquidität auf als der Goldmarkt, dies gebe Raum für starke Bewegungen.Die Positionen verbleiben demnach aktuell: short Gold, aber long Silber und Platin. Eine Änderung des Trends sei aber jederzeit möglich.© Redaktion GoldSeiten.de