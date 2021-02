Egon von Greyerz Interview: Krypto-Ablenkung vor dem Silber-Tsunami?

1:20​ BTC-Ablenkung vom Gold?

2:50​ Zur Zeit werden Momentum-Investments getätigt ohne Realbezug

4:30​ Elon Musk, erst ist Bitcoin Schrott und dann super?

6:00​ Ein Ablenkungsmanöver gegen Edelmetalle?

7:20​ Die Spekulationsmanie ist schlimmer als 2000 und 2008, Zeichen der Endphase

9:30​ Große Zuflüsse in Papiersilber

10:25​ Reales Silber ist knapp, was sich nicht am Papiermarkt widerspiegelt

11:10​ 50 Dollar von 1980 sind jetzt 800 Dollar oder mehr

12:00​ Zentralbankenpolitik und industrielle Bedeutung sprechen stark für Silber

12:55​ Für Silbermünzen werden hohe Aufgelder bezahlt

14:15​ Investmentbarren sind noch mit wenig Aufgeld verfügbar

15:35​ Papiersilber zu Silber - 185 zu 1

16:15​ Silber ist das Investment des Jahrzehnts

16:50​ Die Silberproduktion ist aufwändig, Kryptos kosten nur Energie

Kryptos sind in aller Munde, Edelmetalle scheinen aus der Mode. Welche Rolle spielt Elon Musk, der die letzte Kaufpanik bei BTC auslöste? Zumindest eine dubiose. Die Märkte sind in eine manische Phase eingetreten, getrieben von Momentum-Käufen, die keinerlei Fundament haben. So sah immer die Endphase eines Trends aus. Trotz Ablenkung ist die Silbernachfrage hoch und im Bewußtsein vieler scheint der Wert des Silbers anzukommen. Die Aufgelder bei Münzen sind hoch, während man Investmentbarren noch bekommt. Wie lange noch? Das Scheitern der Shorts ist vorprogrammiert und die Zeit, wo man Silber noch so spottbillig kaufen kann, wird zu Ende gehen.© Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.