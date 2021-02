Silber ist großartig zum Ansammeln

Ich habe darauf gewartet, dass sich der Silberpreis noch weiter zurückzieht, während der Silber-Short-Squeeze von den Medien vergessen wird. Das ist nicht passiert. Dies könnte der Fall sein, weil die Fundamentaldaten so bullisch bleiben, wie noch nie zuvor... oder weil die Katze am Silbermarkt aus dem Sack ist.Der Nachrichtenzyklus hat den Short Squeeze vergessen, doch neue Meldungen umfassen die zunehmende Rohstoffflut. Öl ist gestiegen. Landwirtschaftliche Rohstoffe sind gestiegen. Dr. Copper erreichte 8-Jahreshochs. Selbst J.P. Morgan hat sich als Rohstoffbulle herausgestellt. Die duale Natur des Silbers als Währungs- und Industriemetall, die es essentiell für das neue Energieparadigma machen, halten es relevant - egal in welche Richtung es sich bewegt.Viel Glück dabei, tatsächliches Silber zum Kaufen zu finden. Die Händler sind ausverkauft. Ihre Lieferanten befinden sich im Lieferverzug. Ich fand es erstaunlich, dass es nicht nur Silbermünzen, sondern auch 1.000-Unzen-Barren sind, die schwer zu bekommen sind - und die Rekordnachfrage nach physischem Metall hat sich auch auf Gold ausgeweitet. Das ist großartig für uns "Münzsammler", die bereits Silber besitzen. Doch warum steigt der Silberpreis nicht höher, wenn die Leute 30% bis 40% Aufpreise über dem Spotpreis für das Metall bezahlen?Die Erfahrung der Silberkäufer unterscheidet sich oftmals von dem Spot-Silberpreis, der von der Branche angegeben wird, weil der Spotpreis durch den Handel von Futureskontrakten festgelegt wird. Diese sind theoretisch für die zukünftige Lieferung von 5.000-Unzen-Barren. Praktisch beabsichtigen die meisten Trader nicht, eine Lieferung zu erhalten. Sie machen die alten Kontrakte einfach zu neuen Kontrakten und begleichen diese mit Bargeld.Das sind die "normalen" Umstände. Wenn die physische Nachfrage weltweit ansteigt, so wirkt sich dies auf Futures-Trader aus. Dies kann der Fall sein, weil Trader erkennen, was passiert und dementsprechend handeln. Außerdem kann dies auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Parteien, die tatsächlich Silber kaufen und besitzen möchten, Lieferung des physischen Silbers beantragen, um Futureskontrakte zu decken. Es gibt zahlreiche Berichte, dass dies nun in rekordverdächtigen Mengen geschieht.Dies ist sehr bullisch für Silber - und Gold. Doch ich spekuliere oder handle nicht mit den Metallen. Stattdessen kaufe und halte ich Bullion als langfristige Ersparnisse. Es ist physischer Reichtum, der nicht von der Regierung weginflationiert werden kann. Reichtumserschaffung ist eine vollkommen andere Sache. Dafür möchte ich auf hohes Leverage spekulieren, das Aktien der besten Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen üblicherweise gegenüber den Metallen anbieten. Und hier gibt es gute Neuigkeiten. Betrachten Sie diesen langfristigen Chart des Silbers und der wichtigsten Silberaktien-ETFs.Wie Sie sehen können, erholte sich Silber seit dem Crash von 2020 deutlich, hat jedoch noch einen weiten Weg vor sich, um neue Rekordhochs zu erreichen - selbst nominal. Beachten Sie die starke Volatilität der Silberaktien gegenüber dem Metall an sich. Sowohl die Tiefs von 2015 als auch von 2020 waren deutlich schlimmer für die Aktien als für das Metall. Die Rally von 2016 war deutlich besser für die Aktien als das Metall. Dies ist das normale Leverage über dem zugrundeliegenden Metall, das absolut sichtbar gemacht wurde. Doch... das typische Leverage war im vergangenen Jahr größtenteils abwesend. Dies wird klarer, wenn wir auf einen 1-Jahreschart blicken.Als Gold und Silber von März 2020 bis April 2020 stiegen, überholten die Silberaktien das Metall an sich - doch nicht deutlich. Seitdem verliefen sie seitwärts, wobei sich das Metall in der Mitte der Gruppe befindet. Dies erzählt mir, dass Silber - sollte es erneut ausbrechen und entscheidendes Aufwärtsmomentum mit sich bringen - tatsächlich ein Feuer unter den Silberaktien entfachen sollte.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 11. Februar 2021 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.