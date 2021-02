Keith Neumeyer über Silber-Squeeze, Gold-Silber-Ratio und Silberfundamentaldaten

Keith Neumeyer, CEO der Minengesellschaft First Majestic Silver , sprach mit Daniela Cambone von Stansberry Research jüngst über seine Sicht auf den Silber-Squeeze Ende Januar. Er erklärt in dem Interview, dass er derartige Preisentwicklungen prinzipiell nicht begrüße, da häufig die Kleinanleger die Leidtragenden der anschließenden Rücksetzer seien. Trotzdem haben die jüngsten Entwicklungen am Silbermarkt seiner Meinung nach auch positive Nebenwirkungen: So interessiere sich die Generation der Millennials nun zunehmend für das weiße Metall und damit zusammenhängende Investments.Weiterhin berichtet Neumeyer über den Eingang extrem vieler Bestellungen im Silbermünzverkauf First Majestics trotz hoher Prämien auf den Spotpreis. Die Bestände seien während des kurzen, aber massiven Runs auf das weiße Metall leergefegt worden.Der langjährige Bergbauexperte spricht zudem erneut über die Fundamentaldaten von Silber sowie die Preismanipulation an den Edelmetallmärkten. Seiner Meinung müsse der Preis für Silber angesichts der zunehmenden Nachfrage letztlich deutlich steigen und das Gold-Silber-Verhältnis noch weiter sinken.© Redaktion GoldSeiten.de