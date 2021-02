Jim Rogers zu den jüngsten Marktentwicklungen

Daniela Cambone von Stansberry Research sprach kürzlich mit Jim Rogers über die jüngsten Entwicklungen an den Edelmetall- und den Finanzmärkten.Im Hinblick auf die Rallye von Bitcoin erklärt der erfolgreiche Investor, dass er bisher keine Kryptowährungen gekauft habe und lediglich beobachte, wie sich Bitcoin und die Kryptowährungen im Allgemeinen entwickeln.Er selbst besitze lieber Gold und Silber und wolle über die kommenden Jahre weiter aufstocken. Allerdings warte er hierfür auf eine Korrektur. Zudem sei Silber aktuell vielversprechender, da es im Gegensatz zu Gold deutlich von seinem Allzeithoch entfernt sei. Auch Rohstoffe seien auf seiner Kaufliste, ebenso russische Aktien und japanische ETFs.In Bezug auf Harry Dents jüngste Vorhersage eines Crashs des Aktienmarktes im April erklärt Rogers, dass diese Prognose sich durchaus bewahrheiten könnte. Er selbst kaufe zwar weiterhin bestimmte Aktien in einigen Ländern, allerdings nicht in den USA. Gegen das Platzen der Blase könne man sich durch gut überlegte Leerverkäufe und eventuell Cash in US-Dollar absichern.Der Anleger kritisiert in dem Interview erneut das massive Gelddrucken der Zentralbanken sowie die weltweite horrende Verschuldung.© Redaktion GoldSeiten.de