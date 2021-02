Silber parierte die 26,00 USD - Lust auf mehr?

Quelle Charts: Guidants

Quelle Charts: ForexBull

Am 4. Februar coverten wir hier an dieser Stelle den Silberpreis mit der Annahme, dass das Niveau von 26,00 USD forciert wird. So geschehen, touchierte Silber tatsächlich noch am Abend des gleichen Tages dieses Level und schoss von dort ausgehend wieder nach oben. Die Unterstützung rund um 26,00 USD erfuhr dadurch erneute Bestätigung. Nachfolgend reichte die Erholung bis zum Widerstand bei 27,70 USD, wovon seither wieder rückläufige Preise zu beobachten sind.Diese Preisschwäche verläuft seither allerdings in der Form einer bullischen Flagge. Dementsprechend stellt sich die aktuelle Situation abermals sehr spannend dar. Sollte Silber nämlich über das gestrige Hoch von 27,27 USD ansteigen, wäre die Flagge regelkonform nach oben verlassen und direkt der nächste Auftrieb zu erwarten.Neben dem Widerstand bei 27,70 USD, sollten im weiteren Verlauf das Hoch vom Sommer 2020 bei 29,80 USD sowie das letzte Reaktionshoch bei 30,81 USD interessant werden können. Die unverändert bullische Saisonalität, insbesondere mit Blick auf die kommenden 15 Tage, stützt diese Annahme.Andererseits kann es im Zuge der sich gegenwärtig darstellenden Konsolidierung auch zu einem erneuten Test des Levels rund um 26,00 USD bzw. 26,30 USD kommen. Ein weiteres Verweilen innerhalb der Flagge begünstigt dies. Daher gilt es unter anderem auch auf den Tagesschlussstand zu warten. Unterhalb von 25,88 USD per Tagesschluss wäre jedenfalls ein klares Verkaufssignal mit Tendenzen in Richtung 24,20 USD gegeben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.