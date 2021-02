Maria Smirnova: Was wird Gold- und Silberpreise beeinflussen

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach kürzlich mit Maria Smirnova, Senior Portfolio Manager bei Sprott Asset Management, über deren aktuelle Einschätzung zu den Edelmetallen Gold und Silber.Laut der Anlageexpertin sollte man nach wie vor drei entscheidende Katalysatoren beachten, die die Preise der Metalle maßgeblich beeinflussen werden: Fiskalpolitik, Geldpolitik und geopolitische Spannungen. Diese drei Faktoren sprächen nach wie vor für positive Preisentwicklungen bei Gold und Silber.Smirnova erläutert: "Die fiskalische Situation lässt sogar einen besseren Ausblick für Gold und Silber vermuten, in dem Sinne, dass mehr Vorschläge für weitere Stimulierungsmaßnahmen in Höhe von Billionen von Dollar nur gut für die Metalle sein können."In Hinblick auf die Geldpolitik bekräftigen indes die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank weiterhin ihre dovishe Haltung: "Sie befinden sich in einem Modus der expansiven/lockeren Geldpolitik, und das sollte wiederum sehr positiv für Gold und Silber sein."Geopolitische Spannungen seien indes im Moment ein weniger bedeutsamer Katalysator, da sich die Welt weiterhin von der COVID-19-Pandemie erhole, allerdings rät Smirnova dazu, die Handelsspannungen im Auge zu behalten.Bei Sprott sei man aktuell Silber gegenüber bullischer eingestellt als gegenüber Gold. Folgende drei Bereiche sollten für eine steigende industrielle Nachfrage im Silbersektor sorgen: Solarenergie, Elektrofahrzeuge und 5G-Netzwerke.© Redaktion GoldSeiten.de