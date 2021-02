Gold und Silber - Große Korrektur am Horizont?

Das war ja klar. Es musste so kommen. Das Gold hat mal wieder seine Spielchen getrieben, aber wir haben es schon lange vorher durchschaut. Nachdem ein Tief bei 1784 $ ausgebaut wurde, tat das Gold so, als würde es sich hierbei um ein Missgeschick handeln und erholte sich fix. Heute bewegt es sich aber wieder stärker in Richtung Süden, was wir auch primär erwartet haben.Danach sollte es aber auch nochmal weit unter 1767 $ gehen. Die Bewegungen am Goldmarkt sind nach wie vor zäh und zermürbend, was zur Folge hat, dass wir hier noch öfters seltsame Andeutungen des Kurses miterleben werden.Unsere Primärerwartung richtet sich aber kurz- und langfristig nach unten. Einen Ausbruch nach oben sehen wir nur zu 25% wahrscheinlich, und dazu müsste der Preis für das Gold erst einmal stabil über 1879 $ bleiben. Danach könnte es aber sogar über $1966 gehen.Wir sehen den Goldpreis weiter sinken. Als nächste Schritte müssen wir unter 1784 $ und 1767 $ kommen.In einer sich gigantisch aufladenden Weltverschuldung, in welcher die Amerikaner nun nochmals Stimulus von 1,3 Billionen USD in den Markt pumpen, ist dies nicht weniger als ein gigantisches Geschenk, den Goldpreis nochmals zu günstigeren Preisen zu erwerben.Diese Woche war es um das Silber vergleichsweise ruhig. Wir sehen aber hier dennoch eine leichte Tendenz nach unten, welche leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht sonderlich signifikant ist. Der Grund dafür ist, dass wir eine stärkere Abwärtsbewegung erwarten.Diese sollte sich bis unter 24.04 $ erstrecken. Um 22 $ können wir mit einer größeren Korrektur rechnen, die aber auch nur kurzlebig sein sollte, denn im weiteren Verlauf sehen wir den Silberpreis sinken. Dabei sollte sich die gesamte Bewegung bis unter 18 $ entwickeln.Nur müssten wir langsam mal deutlichere Zeichen vom Silber vernehmen. Derzeit liegt ein Alternativszenario mit 42% Wahrscheinlichkeit nicht allzu weit weg und würde greifen, wenn wir über 30.35 $ kommen.Das Silber sinkt nur leicht ab, obwohl wir vorrangig erwarten, dass wir in diesem Markt unter 24.04 $ kommen müssen. Setzt sich der Kurs aber über 30.35 $ ab, so befänden wir uns im Alternativszenario, was derzeit mit 42% betitelt ist.Sollte Silber wirklich nochmal stärker korrigieren, werde ich sicher deutlich mehr Silber als Gold akkumulieren. Silber hat sehr großes Potenzial und sollte sich im kommenden Bullenaufschwung mehr als verdoppeln. Jeder Dollar die Unze, welcher der Preis noch nachgibt, ist später einer der sich verdoppeln kann.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen, und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Dax30, Dow-Jones30, Cannabis, Gold/Silber-Minen und Forex sowie WTI, Brent, S&P 500, Dow-Jones, Bitcoin/Ethereum, HUI, GDX, GDXJ und zum Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Webseite - Sie können unser gesamtes Analyseportfolio kostenlos und unverbindlich testen: url=http://www.hkcmanagement.de]www.hkcmanagement.de[/url].