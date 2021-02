Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 12. Februar 2021

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 12. Februar 2021

Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Autofirmen in ein paar Wochen mit Bitcoin-Spekulationen mehr Geld verdienen als in über einem Jahrzehnt mit Autoverkäufen, scheint etwas nicht zu stimmen. Wenn man diese Art von Nachrichten wochen- und monatelang über ein Jahr hinweg liest, wird es nicht nur anstrengend, es wird beängstigend. Als ob die ständige Bedrohung durch Covid nicht schon genug wäre. Jetzt steuert auch noch die Angst um Ihre finanzielle Sicherheit auf einen Höhepunkt zu. Was tun, wenn es überwältigend wird? Keep it simple, keep it safe! Silber befindet sich in einem Aufwärtstrend. Es hat einen echten Wert - Silberschutz gegen Übertreibungen.Zuallererst sollten Sie sich von dem Lärm entfernen. Es ist nicht nötig, jede Nachricht zu lesen. Schalten Sie die Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon aus, um nicht zuzulassen, dass Medien häufig Angst- und Unsicherheitsgefühle in Ihnen auslösen. Machen Sie einen längerfristigen Plan, der kurzfristige Ungewissheiten ausschließt und so dem vorübergehenden Überschwang-Hype entgeht.Sobald sich Ihre Gedanken beruhigt haben, gehen Sie mit einer einfachen, aber soliden Strategie an den Markt heran, bei der der Vermögenserhalt an erster und der Vermögensaufbau an zweiter Stelle steht. Es ist sehr viel schwieriger, das zurückzugewinnen, was man bereits verdient hat, wenn man es einmal verloren hat.Wenn Sie sich den obigen Chart ansehen, finden Sie Silber in einem Aufwärtstrend. Trendfolgestrategien sind am weitesten verbreitet und ziemlich mächtig.