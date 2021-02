Infla X- Sorglos

Der US-Kongress hat schnell - schnell deshalb, weil nun beide Kammern über die gleichen Mehrheitsverhältnisse verfügen - das Hilfspaket über 1900 Milliarden USD durchgebracht und dies schuf Optimismus an den Märkten und dieser Optimismus wiederrum Sprungliquidität. Diese dauert noch an, zusätzlich befeuert von ultraschwänischen Bemerkungen der US-Zentralbank von sieser Woche.Der Zufluß und soetwas ist meßbar, zu den US-Aktienmärkten ist der höchste seit 2008 und in 2008 kam auch ein Crash, aber nicht wegen der Aktienmärkte, sondern wegen verbriefter Immobilienkredite. Der RSI im SPX 500 zeigt eine überkaufte Situation an. Der US-Core CPI kam mit 0,0% vs. 0,2% Erwartung fast deflationär herein. Das mag für die Gesamtgeldmenge auch stimmen, die Geldmenge an Börsen ist aber derzeit inflationär (noch?)Silber zeigt uns eine leicht zunehmende Börsengeldmengeund der Kurs der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist zwar gefallen, aber noch nicht so merklich, dass ein leichter Deflationsschock bei Metallen, Aktien und Cryptos "angeschoben" werden müsste, um die Kurse der Staatsanleihen zu stützen.Merke: Bei einem schweren Deflationsschock sinken Staatsanleihen mit, der ist nicht geeignet, deren Kurse zu sanieren.Im Grunde wäre rein geometrisch eine Korrektur überfällig, am wenigsten bei Goldund Platinsowie bei Palladium