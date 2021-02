Währungen werden wertlos  Gerald Celente im Interview

Greg Hunter von USAWatchdog.com veröffentlichte am Wochenende ein neues Interview mit dem Trendforscher Gerald Celente. Der viel zitierte Systemkritiker erklärt in dem Gespräch, dass ihn der rasante Preisanstieg der Kryptowährung Bitcoin nicht überrasche: "Warum steigt Bitcoin wieder an? Er steigt wieder, weil jeder, der ein Gehirn hat, das größer ist als eine Erbse, weiß, dass die Zentralbanken nichts anderes tun, als all dieses falsche Geld in die Volkswirtschaften zu pumpen, um sie künstlich zu stützen. Dies ist das Gold der jungen Leute, und sie sind diejenigen, die es ins Leben gerufen haben."Weiterhin glaubt Celente, dass der Trend immer mehr zu digitalem Geld geben wird. "Die Währungen sind wertlos. Sie werden mit einer neuen Währung herauskommen und wieder sagen, 'wir wollen das schmutzige Geld nicht […] wir werden es digital herausbringen,' so dass sie das gesamte System neu einstellen können. Sie werden eine neue Münze erfinden, unsere Schulden loswerden und die Leute werden es ihnen abnehmen. Sie werden tun, was ihnen gesagt wird, genau wie sie in den Covid-Krieg marschiert sind. Sie werden alles tun, was ihnen gesagt wird."In Bezug auf die Wirtschaft sieht der Trendforscher nach wie vor keine Erholung voraus. Vielmehr spricht er von der größten Depression und zwar weltweit. Er empfiehlt allen Menschen, Safe-Haven-Assets zu kaufen, sich körperlich, emotional und geistig in die bestmögliche Form zu bringen und für sich selbst zu denken.© Redaktion GoldSeiten.de