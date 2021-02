Silber-ETFs: Geld wandert in den Sprott ETF

Das Mistrauen in den iShares Silber-ETF (SLV) und dessen "Politik" im Hintergrund scheint weiter dazu beizutragen, dass Anleger den Sprott-ETF $PLSV bevorzugen.Auch am Freitag sahen wir gut 2 Millionen Unzen Abflüsse aus dem $SLV und dagegen standen Zuflüsse von 1,4 Millionen Unzen in den ETF von Sprott (PSLV).Die Änderungen bzw. Ergänzung im Prospekt vom iShares Silver Trust, die man Anfang Februar durchgeführt hat, tragen zu diesen Umschichtungen bei: www.bullionstar.com "Es ist möglich, dass zugelassene Teilnehmer nicht in der Lage sind, ausreichend Silber zu erwerben, das zur Lieferung an den Trust für die Ausgabe neuer Baskets geeignet ist, da das zu diesem Zeitpunkt verfügbare Angebot begrenzt ist und die Nachfrage nach den Anteilen stark ansteigt.Unter solchen Umständen kann der Trust die Ausgabe von Körben aussetzen oder einschränken. Ein solches Ereignis kann zu einer weiteren Volatilität des Anteilspreises und zu - unter Umständen erheblichen - Abweichungen des Marktpreises der Anteile gegenüber dem NAV führen."© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.