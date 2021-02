Morgan Stanley sieht Gold Ende 2021 unter 1.800 USD

Wie Kitco berichtet, ist Morgan Stanley im Hinblick auf die Goldpreise ins bearische Lager gewechselt und rechnet zum Jahresende mit einem Preis von unter 1.800 USD. Momentan bewegt sich das gelbe Metall in der Spanne zwischen 1.800 USD und 1.850 USD.Laut Andrew Sheets, Chief Cross-Asset Strategist bei Morgan Stanley, rechne man in diesem Jahr zwar mit einer steigenden Inflation, doch die Zunahme werde nicht stark genug sein, um den Goldpreis zu unterstützen. "Die Ökonomen von Morgan Stanley prognostizieren, dass die Inflation in den USA in den nächsten zwei Jahren um etwas mehr als 2% steigen wird. Das ist also kaum das Szenario für eine ausufernde Inflation, für welches Gold am besten geeignet zu sein scheint," schreibt er.Die schwache Inflation, in Verbindung mit einem sich verbessernden Wirtschaftsausblick, wird den Goldpreis weiterhin belasten, so die Bank. Sheets bezeichnet die aktuelle Bewertung von Gold als nicht sehr attraktiv. "Die Preisdynamik ist schwach, was bedeutet, dass Rohstoffe, die fallen, oft dazu neigen, weiter zu fallen," erklärt er. "Und sich verbessernde Wirtschaftsdaten haben oft dazu geführt, dass Gold schlechter abschneidet als andere Assets."Die Analysten stellen zudem fest, dass steigende Nominalrenditen auch die Realrenditen steigen lassen. Dieses Umfeld erhöhe die Opportunitätskosten von Gold als nicht renditeträchtige Anlage.© Redaktion GoldSeiten.de