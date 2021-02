Ready Set Gold Ernennt Herrn Brad Lazich, P. Geo., zum Vice President of Exploration

Toronto, 16. Februar 2021 - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) ("Ready Set Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Brad Lazich, P.Geo., als seinen neuen Vice President of Exploration bekanntzugeben.Vor seiner Position bei Ready Set Gold, war Herr Lazich als Senior Project Geologist bei Glencore Plc beschäftigt. Dort wurde er vor kurzem als Leiter eines Teams anerkannt, welchem im Nickel Camp in Sudbury eine bedeutende Entdeckung von 30 Millionen Tonnen hochgradigem Cu-Ni-PGE gelang. Brad war zudem als Project Geologist für Vale Canada Ltd. und als Exploration Geologist für Teck Resources Ltd. tätig und arbeitete in diesen Positionen in ganz Nordamerika und bezüglich verschiedener Rohstoffe. Er war außerdem an mehreren bedeutenden Mineralentdeckungen beteiligt. Brad bringt einen modernen, entdeckungsorientierten und systematischen Ansatz in die Explorationsbemühungen von Ready Set Gold ein, der gut zum starken Projektportfolio des Unternehmens passt."Brad ist ein hochrangiger Geologe mit Erfahrungsschatz, der während seiner 13-jährigen Karriere als Exploration Geologist zunehmend höherrangige Explorationspositionen bei drei großen Bergbauunternehmen innehatte. Dass Brad die Position des Vice President of Exploration bei uns angenommen hat, ist ein starkes Vertrauensvotum für das Northshore-Projekt, und unser Team begrüßt sein Fachwissen. Brad hat eine beträchtliche Zeit damit verbracht, sich mit dem Northshore-Projekt vertraut zu machen und hat ein geologisches Modell entwickelt, welches die künftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens leiten wird. Das neue Modell wurde entwickelt, um die Identifikation der goldhaltigen Strukturen und deren Geologie zu unterstützen, sodass sich zukünftige Bohrungen sowohl auf die Erweiterung des bekannten Vorkommens als auch auf hochwertige goldhaltige Strukturen richten. Brad hat seine Führungsqualitäten, detailliertes Verständnis des Projekts sowie dynamisches und innovatives Denken bewiesen, und das wird die Bemühungen von Ready Set Gold unterstützen, das Projekt schnell voranzutreiben, wenn er unser Explorationsteam zukünftig leitet", sagt Christian Scovenna, CEO / Director von Ready Set Gold."Ich freue mich sehr, dem Ready Set Gold Team zu einer so aufregenden Zeit als Vice President of Exploration beizutreten! Nach Prüfung der verfügbaren Daten bin ich der festen Überzeugung, dass das Northshore-Goldprojekt erhebliche Steigerungsmöglichkeiten für Investoren bietet, ebenso wie die anderen Explorationsprojekte des Unternehmens in früheren Entwicklungsstadien; Hemlo Eastern Flanks und Emmons Peak. Ich freue mich sehr, mit dem Ready Set Gold-Team zusammenzuarbeiten und die wichtigen Entdeckungspotentiale und Steigerungsmöglichkeiten für jedes Projekt zu definieren", sagt Herr Lazich, Vice President of Exploration bei Ready Set Gold.Brad hat einen Bachelor of Science in Geologie von der Laurentian University und ist als Professional Geoscientist (P.Geo.) bei Professional Geoscientists Ontario (PGO) registriert. Herr Lazich wird auch als QP von Ready Set Gold fungieren.Der Vorstand von Ready Set Gold wird Herrn Lazich insgesamt 275.000 Incentive-Aktienoptionen gewähren, die für einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von $0,60 je Aktie ausgeübt werden können. Die Optionen werden in 3-monatigen Sperrfristen nach dem Erstausgabedatum am 16. Februar 2021 in 25%-Inkrementen übertragen.Ready Set Gold Corp. ist ein Edelmetalexplorationsunternehmen mit Notierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RDY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0MZ. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property beteiligt, die sich im ergiebigen Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay mit Potenzial für Gold- und Silbermineralisierung befindet. Dem Unternehmen gehört zudem eine 100%-ige Beteiligung an zwei separaten, als Hemlo Eastern Flanks Projekt bekannten Mineralschürfrechtsblöcken mit einer Gesamtgröße von 4453 Hektar. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf einen 100%-igen ungeteilten Anteil an einem kontinuierlichen Block von Mineralschürfrechten mit einer Gesamtgröße von 1634 Hektar, der das Emmons Peak Projekt umfasst, welches sich 50 km südlich von Dryden, Ontario nahe der vorangeschrittenen Treasury Metals Goliath- und Goldlund Goldprojekte befindet.Im Namen den Vorstands, Ready Set Gold Corp. "Christian Scovenna"Chief Executive Officer & VorstandsmitgliedEmail: info@readysetgoldcorp.comCEO Durchwahl: +1 (416) 453-4708Investor RelationsSean Kingsley - VP Corporate CommunicationsTelefon: +1 (604) 440-8474Email: skingsley@readysetgoldcorp.comwww.readysetgoldcorp.comWeder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze gelten, einschließlich der Aussage, dass das Unternehmen mit seinen ersten Testergebnissen aus dem Phase-1-Bohrprogramm in den nächsten zwei bis drei Wochen rechnet und der Erwartung, dass Informationen von dem Phase-1-Bohrprogramm es Ready Set Gold ermöglichen, mehr Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme zu planen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ready Set Gold oder Entwicklungen in diesem Sektor wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "erhofft", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projektiert", "potenziell" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder auch dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten grundlegenden Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich der Aussage, dass das Unternehmen das Bohrprogramm der Phase 1 abschließen wird und auch innerhalb des vom Management erwarteten Zeitplans, sowie dass Ready Set Gold mit diesen Informationen aus dem Phase-1-Bohrprogramm mehr Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme planen kann. Obwohl Ready Set Gold der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage der zum Datum dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge sowie andere zukünftige Ereignisse dahingehend beinflussen können, dass sie sich wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Covid-19-Pandemie; unerwünschte Ereignisse in der Industrie; zukünftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen im Bergbausektor; die Fähigkeit des Unternehmens, aus internen und externen Quellen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen, und / oder die Unfähigkeit, zu günstigen Bedingungen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen; Bergbauindustrie und Märkte in Kanada und allgemein; die Fähigkeit von Ready Set Gold, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerber; das Unternehmen wird das Phase-1-Bohrprogramm nicht wie vom Management erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt abschließen. Daher wird das Unternehmen kein größeres Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und keine zusätzlichen Bohrprogramme planen können sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten.Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzaussichten, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird, zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.Die Ausgangssprache in der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite https://readysetgoldcorp.com erhältlich.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/74565