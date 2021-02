Silber unter 30 $ ist wirklich günstig  Crescat Capital

Die Investmentstory von Silber ist viel größer als die kurzlebige, durch die sozialen Medien induzierte jüngste Rallye des Marktes. Stattdessen sollten sich Anleger auf den langfristigen Wert des Edelmetalls konzentrieren, dies erklärte Tavi Costa im Telefoninterview mit Kitco News Der Portfoliomanager bei Crescat Capital erklärte, dass er gegenüber Silber extrem bullisch sei, da für das weiße Metall ein Rückgang des Angebots erwartet werde, während die Investitionsnachfrage konstant bleibe. Der Silbermarkt sei mit dem größten Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage in der jüngeren Geschichte konfrontiert. "Silber unter 30 $ pro Unze ist heute das attraktivste makroökonomische Asset der Welt", so Costa.Während Regierungen und Zentralbanken weltweit die Finanzmärkte weiterhin mit beispiellosen Stimulierungsmaßnahmen überfluteten sei es schwierig, in Bezug auf Gold und Silber bearisch eingestellt zu sein, erklärt der Experte. All diese Liquidität werde letztendlich den Inflationsdruck nach oben treiben."Die Investoren beginnen bereits zu erkennen, dass es eine Inflation gibt, und das ist der Grund, warum ich Hard-Assets so sehr mag", erklärt er weiter. "Gold sieht wirklich günstig aus. Silber sieht sehr, sehr günstig aus. Öl sieht ebenfalls sehr günstig aus. Es ist einfach nur absurd, dass die Leute in diesem Umfeld an der Außenlinie bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de