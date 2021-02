Platin erhebt sich mehr als deutlich!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Platin haben wir hier bereits seit einiger Zeit im Rahmen eines grundsätzlich sehr bullisch wirkenden Setups im Fokus. Die im Messemagazin vom November 2020 dargestellte Entwicklung im Rahmen "Platin als Nachzügler zu Gold" nimmt dabei zunehmende Gestalt an. Lesen Sie gern dazu hier (Landingpage zum Messemagazin) ab Seite 216 meine damalige Einschätzung. Im aktuellen Handelsmonat schießt das edle Metall nunmehr mit mehr als 20% nach oben und überwindet zugleich das Widerstandslevel von 1.200 USD je Unze. Die darüber liegende Widerstandszone von rund 1.400 USD ist somit bereits in Reichweite. Der Trend hat sichtlich Fahrt aufgenommen. Wir werden Platin daher zeitnah in einer größeren Analyse mit Blick auf den Tageschart nochmals bewerten.Kritisch für den Moment wäre ein Rückgang unter das erst kürzlich überwundene Niveau von 1.200 USD. In diesem Fall müsste man einen Pullback bis zur früheren Zone von 1.020/1.000 USD einkalkulieren. Unter langfristigen Gesichtspunkten wäre dieser Pullback jedoch konstruktiv, im bullischen Gesamtbild, zu bewerten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.