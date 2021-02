Platin - Rally am Kursziel abgeprallt

Mit dem Erreichen des Kursziels bei 1.135 USD setzte beim Aufwärtstrend von Platin eine Korrektur ein, die die Vorbereitung der Kaufwelle darstellte, die in den letzten Tagen sogar den Bruch des langfristigen Widerstands bei 1.289 USD vollbrachte:Denn ausgehend von der Unterstützung bei 1.066 USD zog der Kurs ab Anfang Februar in einer massiven Rally über die Hürden bei 1.193 und 1.289 USD. In der Spitze wurde gestern das anvisierte Kursziel bei 1.330 USD erreicht, dem allerdings intraday ein deutlicherer Abverkauf folgte.Sollte Platin jetzt nicht direkt wieder über 1.289 USD ansteigen und damit die Hürden bei 1.330 und 1.338 USD angreifen, dürfte sich die Korrektur bis 1.208 USD ausweiten. Hier wäre der nächste Aufwärtsimpuls zu erwarten. Darunter käme es hingegen zu temporären Abgaben bis 1.175 USD, die allerdings die Rally der letzten Tagen ebenfalls nicht in Frage stellen würden.Von dort wäre mit der Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zu rechnen. Dieser könnte prinzipiell mit dem Erreichen der 1.330 USD-Marke kurzfristig beendet worden sein. Bei einem Ausbruch über 1.330 USD wäre weiteres Aufwärtspotenzial generiert. Dann dürfte eine Kaufwelle direkt bis 1.375 USD führen. Darüber hätte Platin sogar Platz bis 1.420 USD.In der aktuellen Lage wäre der Anstieg erst bei Kursen unter 1.175 USD nachhaltig unterbrochen und eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 1.135 und 1.066 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG