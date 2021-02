Eine Analyse der Gold- & Silbermärkte

Eine kurzfristige Prognose der möglichen Entwicklung der Metallpreise ist einfach. Werfen Sie einfach einen Blick auf die Fundamentaldaten. Wir kalkulieren jeden Tag den Goldfundamentalpreis und den Silberfundamentalpreis (die Methode wird unten beschrieben) und unsere Datenreihen gehen bis ins Jahr 1996 zurück. Hier eine Grafik, die den Goldfundamentalpreis über drei Jahre zeigt:Letztes Jahr, als sich Gold bei etwa 1.575 Dollar befand, meinten wir:"Wir denken, dass es wahrscheinlich ist, dass Gold 2020 über 1.650 Dollar gehandelt werden wird. Wir wären nicht überrascht, wenn es höher steigt, vielleicht deutlich höher."Wie sich herausstellte, stieg der Preis kurz über 2.000 Dollar. Natürlich, dies war die anfängliche Reaktion des Marktes auf den COVID-Lockdown. COVID sahen wir nicht voraus, doch die Fundamentaldaten deuteten auf einen höheren Preis hin. Nach der anfänglichen Spitze ging der Preis auf ein neues Niveau zurück, das etwa 200 Dollar über unserer Prognose lag.Vor einem Jahr und mit einem Silberpreis von etwa 18,30 Dollar erwarteten wir, dass es 23,50 Dollar erreichen und das Gold-Silber-Verhältnis bei 70 liegen wird. Der Preis hat diese Prognose nun überschritten und das Verhältnis liegt weit unter 70.Diese Prognosen waren nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir uns in den langen Jahren nach 2011 einen Ruf als "Permabären" verdient haben. Natürlich kann der Marktpreis vom Fundamentalpreis abweichen, manchmal deutlich und manchmal auch sehr lange. Und tendenziell finden sie früher oder später wieder zusammen. Aktuell liegen Markt- und Fundamentalpreis 130 Dollar auseinander.Seit dem COVID-Lockdown waren die Gold- und vor allem die Silberbasis künstlich hoch (und ihre Fundamentalpreise demnach zu niedrig). Aufgrund logistischer Probleme bei der Lieferung von Gold und aufgrund Marktmacher, die sich aus dem Markt zurückzogen, deutet die hohe Basis nicht auf einen hohen Überschuss des Metalls hin. Also werden wir uns nicht weiter mit unserem kalkulierten Fundamentalpreis befassen.Um den Preis längerfristig zu prognostizieren, darf man sich nicht zu sehr auf den aktuellen Preis fokussieren. Die Basis zeigt den relativen Druck an den Spot- und Futuresmärkten, doch nur eine Momentaufnahme. Sie sieht nicht voraus, wie sich dieser Druck vielleicht verändern könnte. Dafür betrachtet man den Dollar, Kredit, Zinsen, andere Währungen, die Wirtschaft und sogar Wild Cards wie Bitcoin.Im Mathematikunterricht der vierten Klasse möchte Jennifer nicht, dass die Kinder nur "42" schreiben. Sie möchte den Rechenweg sehen. Es ist also nicht sonderlich nützlich, wenn wir sagen "Silber bei 10 Dollar" oder "100 Dollar" ohne einen Grund dafür zu nennen.Es mag merkwürdig erscheinen, mit einer Diskussion zu beginnen, wie man dies nicht tut. Doch es gibt einige sehr geläufige Ansätze, die sehr falsch sind, einschließlich der Analyse von Einzelhandelsbullionprodukten, Preismanipulationsverschwörungstheorien, Gerüchte, Fakten außer Kontext oder Minenproduktion und Produktionsverbrauchsdaten. Lassen Sie uns einen Moment darüber sprechen.Während dieser Artikel geschrieben wird, ist es populär, an Tagen, an denen der Preis fällt, hohe Aufpreise auf Einzelhandelsprodukte mit dem Preisrückgang gegenüberzustellen. Befürworter dieser Idee behandeln es als offensichtlich - wie ein LKW, der auf Sie zufährt - dass Aufpreise auf Einzelhandelsprodukte der Markt sind. Und somit beweist ein Preisrückgang, dass es eine Art schändliche Manipulationsintrige gibt.Produktionskapazität für Produkte wie Münzen ist begrenzt und inelastisch. Wenn die Einzelhandelsnachfrage zunimmt, wie im Rahmen der Reddit-Aktivitäten, dann kann das Produkt aus dem Vertriebskanal genommen werden. Doch danach muss der Preis von Münzen steigen, um die Nachfrage an das Angebot anzupassen.Das sagt nichts über den weltweiten Bullionmarkt aus, der nicht mit 1-Unzen-Münzen handelt. Offensichtlich sorgt konsistente Einzelhandelsnachfrage dafür, dass Silber vom weltweiten Bullionmarkt genommen wird. Doch das ist, als würde man mithilfe eines Strohhalms Wasser aus einem 1000-Liter-Tank saugen.Die Schlussfolgerungen sind außergewöhnlich. All dieses angesammelte Gold stellt mögliches Angebot dar, unter den richtigen Marktbedingungen und zum richtigen Preis. Umgekehrt - anders als gewöhnliche Rohstoffe - stellt praktisch jeder auf dem Planeten eine mögliche Nachfrage dar. Wenn Ihnen jemand anbieten würde, 1.000 Barrel Öl zu zahlen, wo würden Sie diese dann lagern? Derselbe Wert in Gold könnte einfach in Ihre Tasche passen.