Robert Kiyosaki: Ich kaufe so viel Silber wie ich kriegen kann

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Robert Kiyosaki über seine Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen am Silbermarkt und die weltweite monetäre Situation.Der Geschäftsmann und Autor erklärt in dem Gespräch erneut, dass er nichts von Cash halte und weitestgehend auf Hard Assets setze. Er kaufe seit Jahrzehnten physisches Gold und Silber und versuche auch jetzt, soviel Bitcoin, Gold und besonders Silber zu kaufen wie nur möglich. Er bleibe dem Papiermarkt und auch dem Aktienmarkt fern. Zuletzt habe er das gesamte verfügbare Silber seines Edelmetallhändlers aufgekauft.In Bezug auf den Silver Squeeze von Ende Januar erklärt er: "Das Problem mit Silber ist, dass es ein echter Vermögenswert ist und die größten [Investoren], die es nutzen, einige der größten Unternehmen der Welt sind. Ich war also glücklich, als Reddit das Wasser etwas aufgewühlt hat – aber sie haben sich mit echten Unternehmen angelegt." Der Silberpreis sei zu 100% manipuliert, so Kiyosaki.Derzeit profitiere er außerdem von den sozialen Unruhen und verkaufe Munition, die er günstig in großen Mengen gekauft habe zu deutlich höheren Preisen.© Redaktion GoldSeiten.de