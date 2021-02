Öl-Brent seit März´20 mit +250%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent zeigt sich seit dem März-Tief 2020 hochgradig erholt. Mit stolzen rund 250% an Performance erreicht das schwarze Gold aktuell, im Endloskontrakt, die seit 2015 etablierte Abwärtstrendlinie. Mit der bisherigen Gesamtentwicklung sowie den knapp +17% an Zugewinnen im laufenden Monat, erscheint eine baldige temporäre Beruhigung nicht ausgeschlossen.Ein vorheriger Spike in Richtung des Widerstands bei 70,00 USD je Barrel sollte allerdings einkalkuliert werden. Ob der Preis sich dann über oder unter der primären Abwärtstrendlinie einfindet, bleibt via Monatsschlussstand abzuwarten. Nachfolgende Rücksetzer sollten spätestens im Bereich zwischen 45,00 bis 50,00 USD stoppen.Ein Ausbruch über 70,00 USD, bereits per Wochen- und insbesondere Monatsschlussstand, dürfte hingegen das bullische Momentum direkt weiter befeuern. Im weiteren Verlauf dürfte dann das Hoch vom Oktober 2018 bei 82,33 USD interessant werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.