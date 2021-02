SKRR Exploration Inc.: Privatplatzierung für bis zu 3,5 Mio. $

Vancouver, 17. Februar 2021 - SKRR Exploration Inc. (TSXV: SKRR) (OTC: SKKRF) (FWB: B04Q) (SKRR oder das Unternehmen), freut sich, eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu $ 3.500.000 bekannt zu geben, bestehend aus einer Kombination von: (i) Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von $ 0,27 pro Einheit und (ii) Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (im Sinne des Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) (Kanada) (jeweils eine FT-Aktie) zu einem Preis von $ 0,30 pro FT-Aktie.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (Warrant). Jeder Warrant berechtigt während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von $ 0,40 pro Warrant-Aktie.Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für die Explorations- und Erschließungsarbeiten in seinen Projekten und allgemeine Aufwendungen des Unternehmens sowie als Betriebskapital zu verwenden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien für seine Explorationsarbeiten in den Projekten des Unternehmens zu verwenden.Die Stammaktien und die Warrants, die den im Rahmen des Emissionsangebots auszugebenden Einheiten und FT-Aktien zugrunde liegen, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung.Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung beauftragte das Unternehmen Mackie Research Capital Corporation als Vermittler. Das Unternehmen kann dem Vermittler im Zusammenhang mit dem Verkauf der Einheiten und der FT-Aktien in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange eine Vermittlungsprovision in bar, in Form von Stammaktien und/oder Warrants zahlen.Die Ausgabe der Einheiten und der FT-Aktien und die Zahlung der Vermittlungsprovision unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt sämtlicher notwendiger Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. SKRR Exploration Inc. ist ein in Kanada ansässiges Edelmetallexplorationsunternehmen mit Konzessionsgebieten in Saskatchewan - einem der weltweit renommiertesten Bergbaugebiete. Der Explorationsschwerpunkt liegt auf dem Trans-Hudson Corridor (Saskatchewan) auf der Suche nach erstklassigen Edelmetalllagerstätten. Der Trans-Hudson Orogen in Sasketchewan ist, obwohl in geologischer Hinsicht sehr bekannt, ist nur sehr wenig untersucht. SKRR ist allen Stakeholdern, einschließlich Aktionären, allen Partnern und der Umwelt, in der es tätig ist, verpflichtet.FÜR DAS BOARDSherman Dahl, President & CEOTel: 250-558-8340Rich Matthews, Investor RelationsIntegrous Communicationsrmatthews@integcom.us+1 604 757 7179NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Privatplatzierung, die Verwendung der Erlöse und andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte und andere Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Metallpreises; der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; ungünstige Wetterbedingungen; der Rückgang des Preises von Gold und anderen Metallen; Ausfälle von Anlagen oder das Versäumnis, die erforderlichen Anlagen zu beschaffen; ungünstige Wetterbedingungen; das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens; das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten; Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.