Gold - Die letzte Chance der Käufer?

In den letzten Tagen setzte sich der mit einem Doppeltop bei 1.965 USD im Januar begonnene Abwärtstrend beim Goldpreis fort und drückte dabei das Edelmetall unter die Supportmarken bei 1.832 und 1.795 USD. Nach einem Tief bei 1.784 USD versuchten die Bullen zwar Anfang Februar eine Erholung einzuleiten. Diese scheiterte jedoch noch vor dem kurzfristig zentralen Widerstand bei 1.875 USD und der Wert ging erneut in die Knie. Im gestrigen Handel brach der Goldpreis bereits unter das Zwischentief bei 1.784 USD ein.Der Bruch der 1.810 USD-Marke hat die Erholungsphase gestoppt und einen Angriff auf den Keysupport bei 1.764 USD eingeleitet. Abgaben unter die Marke würden auch eine an sich eher bullische keilförmige Zuspitzung des Kursgeschehens nach unten auflösen und weiteren Abgabedruck aufbauen. In der Folge wäre mit einem Einbruch bis 1.720 und 1.700 USD zu rechnen. Bliebe dort eine Erholung aus, läge das nächste Ziel erst bei 1.670 USD.Sollte Gold dagegen die an der Keilunterseite liegende Unterstützung bei 1.764 USD verteidigen und anschließend nach oben steigen, wäre im Bereich von 1.812 USD mit der nächsten Abwärtswelle zu rechnen. Darüber käme es dagegen zu einer nachhaltigeren Erholung bis 1.832 und 1.848 USD.Ein Faktor könnte die Chancen auf der Käuferseite erhöhen: Denn bislang weisen die beiden letzten Abwärtsbewegungen die gleiche Länge auf (im Chart blau markiert). Dies wäre ein vorsichtiges Indiz dafür, dass die Abwärtsdynamik zumindest nachlassen kann bzw. die Abwärtsziele vorerst abgearbeitet sind. Grundvoraussetzung ist dafür allerdings, dass das jüngste Tief und der Support bei 1.764 USD auch nicht mehr unterschritten wird. Sonst könnte eine Extension der zweiten blau markierten Abwärtsstrecke anstehen und die oben genannten Ziele im Bereich von 1.700 USD aktiviert werden.