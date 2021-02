Diese Faktoren setzen dem Goldpreis zu  Gary Wagner

Gary Wagner erklärte in einem Kommentar auf Kitco.com gestern, warum die Goldpreise zuletzt Schwäche zeigten. Ihm zufolge sind drei Faktoren maßgeblich für diese Entwicklung verantwortlich:• Zunächst habe die jüngste Stärke des US-Dollar den Goldpreis beeinträchtigt.• Weiterhin seien US-Aktien auf neue Allzeithochs gestiegen. Anleger glaubten daher im Aktienmarkt die besten Gewinne erwarten zu können und investierten in diesem Bereich.• Als dritten Grund führt Wagner einen Anstieg der Renditen von US-Treasuries an. Schatzpapiere gelten als direkte Konkurrenz von Gold. Gestern rentierte die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,283%, zuvor hatte sie 1,22% erreicht.Das gestrige Durchkreuzen des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts des 200-tägigen gleitenden Durchschnitt nach unten könnte zudem ein charttechnisches Zeichen für weiter fallende Goldpreise sein.Silber konnte indes zuletzt sogar Preissteigerungen verbuchen. Ein entscheidender Pluspunkt für das weiße Metall sei hier seine industrielle Komponente. Laut dem Experten sei es entsprechend durchaus möglich, dass sich Gold und Silber künftig zunächst in entgegengesetzte Richtungen entwickeln werden.© Redaktion GoldSeiten.de