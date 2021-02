Dominic Frisby über Bitcoin und Bergbauaktien

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Dominic Frisby über dessen Einschätzung zur Rally von Bitcoin und seine Liebe zu Gold- und Silberbergbauaktien.Der Autor der Bücher "Bitcoin: The Future of Money" und "Daylight Robbery" erklärt in dem Gespräch, dass Bitcoin seiner Meinung nach die Gelder vieler Unternehmen anlocken werde. Nachdem Elon Musk für Tesla in die Kryptowährung investiert habe, setze nun auch auf Unternehmensebene die sogenannte FoMO (Fear of Missing Out; Angst, etwas zu verpassen) ein. Nach den Investoren dürften nun die Firmen nachziehen und Bitcoin zu einem Teil ihrer Finanzmittel machen. Die Aussichten für Bitcoin seien also äußerst bullisch.Eine Vorliebe habe Frisby seit vielen Jahren für die Anlage in Aktien von Bergbauunternehmen. Allerdings räumt er ein, dass des sich dabei nicht um ein einfaches Investment handle. Man müsse sich umfassend informieren, um die richtigen Unternehmen auszuwählen und hohe Gewinne seien zwar möglich, aber nicht garantiert. Trotzdem lobt er die Entwicklung des Sektors und die Fortschritte im Umgang mit den Aktionären.© Redaktion GoldSeiten.de