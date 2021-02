Salt Lake Potash Ltd.: Kapitalerhöhung

Etwas durch die "Lappen gegangen" ist mir eine Meldung von vor einer Woche, auf die ich noch eingehen möchte. In der zuletzt durchgeführten Kapitalerhöhung hatten auch die Direktoren der Firma Aktien gezeichnet. Diese Käufe müssen in Australien immer erst durch die Aktionäre genehmigt werden. Das war in der vergangenen Woche der Fall. Daraufhin folgten die Meldungen zu den Käufen ( Link ).Der CEO Tony Swiericzuk hat 500.000 Aktien im Gegenwert von 200.000 AUD gekauft und hält nun mehr als 5,2 Millionen Aktien.Chairman Ian Middlemas hat 3 Millionen Aktien im Gegenwert von 1,2 Millionen AUD gekauft und seinen Bestand auf satte 20 Millionen Aktien aufgestockt.Direktor Philip Montgomery hat 1,25 Millionen Aktien für 500.000 AUD gekauft, was sein erste Kauf war.Direktor Matt Bungey hat sich 150.000 Aktien für 60.000 AUD gegönnt und auf etwas über 2 Millionen Aktien aufgestockt.Peter Thomas mit einem Kauf von 125.000 Aktien für 50.000 AUD. Nachgemeldet wurde dann noch Bryn Jones mit 75.000 Aktien für 35.250 AUD.Summa Summarum haben die Führungskräfte und Board-Mitglieder in der Kapitalerhöhung insgesamt 5,1 Millionen Aktien im Gegenwert von 2,04 Millionen AUD gekauft.Die Nachfinanzierung mit mehr Eigenkapital kam überraschend und dafür musste dann auch der CFO im Anschluss seinen Hut nehmen. Dass die Direktoren Aktien kaufen, ist eigentlich in dieser Situation Ehrensache. Allerdings ist der Umfang mit über 2 Millionen AUD schon beachtenswert.Besonders Chairman Middlemas hat erneut beweisen, dass er immer für seine Firmen da ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Er hat erneut 1,2 Millionen AUD investiert und hält nun 20 Millionen Aktien der Firma. Alles, aber wirklich alles, was jüngst aus dem Potash-Sektor gemeldet wird, stimmt mich extrem positiv.Die Preise für MOP ziehen an, was im Umkehrschluss die Preise für SOP treiben wird. Die Nahrungsmittelpreise ziehen an, was traditionell immer zu steigenden Düngemittelpreisen geführt hat und die Aktien der großen Produzenten steigen.Kurzum: Es ist angerichtet. Das Timing könnte nicht besser sein und nun muss die Firma "nur noch" in Produktion gehen und das am besten reibungslos. Wenn dies funktioniert, dann sehe ich erhebliches Kurspotential.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.