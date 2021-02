Gold Fields Ltd. im Sog von Gold

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Obgleich sich keine Mine dem generellen Vorlauf des edlen Metalls entziehen kann, wecken insbesondere einige Minen des südafrikanischen Kontinents ihr Interesse. So auch das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields , welches zwar nicht minder unter Druck steht. Jedoch, ähnlich wie Gold selbst, unter charttechnischer Perspektive eine baldige Erholung bevorstehen könnte. Mehr dazu im Fazit.Rückblickend zur vergangenen Analyse vom 10. Dezember , konnte sich die Aktie vom Unterstützungsbereich bei 8,47 USD lösen. Dementsprechend wurde die Marke von 10,00 USD erobert und in der Spitze reichte es sogar für Notierungen bis 10,65 USD. Seit diesem Zeitpunkt vom 4. Januar tropften die Kurse allerdings wieder nach unten und so findet sich Gold Field erneut im Nahbereich des Levels bei 8,47 USD ein. Dieses Niveau wurde bereits in den Vorwochen immer mal wieder ins Visier genommen und doch nie exakt erreicht. Wiederholt sich die Geschichte?Faktisch kann die Aktie ohne weiteres auch direkt wieder gen Norden anziehen. Das Verhalten vom Goldpreis rund um 1.785 USD spielt hier eine entscheidende Rolle. Gelingt dem edlen Metall folglich die Verteidigung der entscheidenden Unterstützung bei 1.785 USD, könnte auch die Aktie unmittelbar wieder aufdrehen und erneut in Richtung von 10,00 USD tendieren. Neben dem letzten Reaktionshoch bei 10,65 USD, dürfte auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 10,43 USD), eine anziehende Wirkung haben.Mittelfristig betrachtet erlaubt sich über 10,65 USD ein nochmaliger Aufschlag von 1,00 USD bis 11,65 USD. Kommt es hingegen zu einem Abtauchen des Goldes unter 1.785 USD und in diesem Zusammenhang zu einem Einbruch unter das Niveau von 8,47 USD, sollten relativ schnell weitere Kursverluste bis mindestens 7,20 USD einkalkuliert werden. Unterhalb von 7,20 USD bietet dann auch erst wieder das Niveau bei 6,12 USD einen nächsten Haltepunkt.Die Ausgangssituation ist ähnlich jener vom Dezember. Gelingt es der Aktie sich oberhalb von 8,47 USD zu stabilisieren, sollte eine wiederkehrende Erholung in Richtung von 10,00 USD nicht überraschen. Oberhalb von 10,00 USD erlaubt sich dann weiteres Potenzial bis 10,43 bzw. 10,65 USD, bevor das Niveau bei 11,65 USD auf die Agenda rücken dürfte.Sollte der Goldpreis die Unterstützung von 1.785 USD aufgeben, wäre ein dementsprechender Rückgang unter die Unterstützung von 8,47 USD kaum mehr zu vermeiden. Unterhalb dessen eröffnet sich damit weiteres Verlustpotenzial bis mindestens 7,20 USD. Darunter wiederum droht ein weiterer Kursrutsch bis mindestens zum Level bei rund 6,12 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.